روزنامه وال استریت ژورنال به هزینه های برجای مانده ناشی از حملات موشکی و پهپادی موفقیت آمیز ایران علیه پایگاه های آمریکا در منطقه اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال اعتراف کرد که پنتاگون خسارت های وارده به پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را دست کم ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، هزینه های برجای مانده در پایگاه های نظامی آمریکا ممکن است در نهایت به ۱۵ میلیارد دلار برسد. جدیدترین برآورد هزینه های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران تا تاریخ ۱۶ اکتبر جاری به ۴۷.۱ میلیارد دلار می رسد و این رقم شامل خسارت های وارده به پایگاه های نظامی نیست.

در این گزارش آمده است: آمریکا با کشورهای همپیمان خود مذاکراتی برای مشارکت آنها در هزینه های بازسازی پایگاه های مذکور انجام می دهد که ممکن است از بار مالی واشنگتن بکاهد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تأسیسات آسیب دیده به صورت مشترک با این کشورها مورد استفاده بوده است.

تحلیلگران بر این باور هستند که در جریان جنگ آمریکا علیه ایران و هدف قرار گرفتن پایگاه های واشنگتن در کشورهای عربی منطقه ماهیت وجودی این پایگاه ها را برای حمایت از کشورهای مذکور زیر سؤال برده است.