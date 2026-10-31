آلمان خواستار مذاکره با ایران شد

وزیر امور خارجه آلمان بدون توجه به ریشه‌های بحران در غرب آسیا و منطقه خلیج‌فارس، خواستار مذاکره با ایران به منظور کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز شد.

جوان آنلاین: «یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان خواستار مذاکره با ایران و توقف جنگ های یمن و اوکراین شد.

وی مدعی شد: ایران باید پای میز مذاکره بنشیند، حوثی‌ها باید حملات خود را متوقف کنند و روسیه نیز باید به اقدامات فزاینده تهاجمی خود پایان دهد.

وزیر امور خارجه آلمان پیشتر گفته بود که ایران باید اراده جدی خود را برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک نشان دهد، از مطالبات حداکثری فاصله بگیرد و وارد مذاکرات شود.

وزیر خارجه آلمان همچنین بر حمایت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن تأکید کرده بود.

آلمان در ماه‌های اخیر، بدون توجه به ریشه‌های بحران، تلاش کرده است با همکاری کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای، ابتکارهای دیپلماتیک تازه‌ای برای تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، خلیج فارس و دریای سیاه دنبال کند.

در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵)، نشست هشت‌جانبه وزیران خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در استانبول برگزار شد. محور این نشست، بررسی راهکارهای کاهش تنش در تنگه هرمز، باب‌المندب و دریای سیاه بود. واده‌فول در آن نشست نیز خواستار توقف حملات یمن و ورود ایران به مذاکرات شد و روسیه را به تهدید آزادی کشتیرانی در دریای سیاه متهم کرد.

این در حالی است که تجاوز آمریکا به خاک ایران، حمله ائتلاف نظامی سعودی به خاک یمن و نزدیکی ناتو به مرزهای روسیه از عوامل تشدید تنش ها در غرب آسیا و شرق اروپا هستند.