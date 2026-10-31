برنامه سومین روز کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ جدال ۲ آزادکار برای مدال طلا

آزادکاران ایران در ۴ وزن پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان به مصاف رقبای خود می روند و دو ملی پوش ایران هم برای مدال طلا مبارزه خواهند کرد.

جوان آنلاین: امروز و در سومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، رقابت‌های اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم به عنوان ۴ وزن پایانی این رقابت‌ها آغاز می‌شود و میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده در دور نخست به مصاف هوتسولیاک از اوکراین می‌رود و در صورت برتری در دومین مبارزه مقابل برنده اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ از آمریکا و کشتی‌گیر گواتمالا خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده دو مدال نقره جهان در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم جهان در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با کورماگومداف کشتی‌گیر روسی‌الاصل مجارستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در دور نخست با اکرم‌اف از تاجیکستان کشتی می‌گیرد و در صورت برتری در دور دوم با برنده مبارزه لیتوانی و کره جنوبی مصاف می‌کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، به مصاف برنده آلتونباش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان می‌رود.

اما دیدارهای فینال چهار وزن دوم هم عصر امروز شنبه برگزار می‌شود که احمد محمدنژاد جوان در فینال ۶۱ کیلوگرم با زائور اوگویف از روسیه مسابقه می دهد و امیرحسین زارع در فینال ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف قربانوف از روسیه می‌رود.

برنامه روز سوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به شرح زیر است:

شنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم (میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور)



ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد (احمد جوان و امیرحسین زارع)