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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
ورزش » ساير
کمپانی در درکلاسیکر غایب است

شیشه عمر کریک در دست چلسی

1 تیم‌های مطرح و مدعی اروپایی امشب برای نشان دادن قدرت خود در مسابقات باشگاهی محکوم به شکست حریفان‌شان هستند

جوان آنلاین: تیم‌های مطرح و مدعی اروپایی امشب برای نشان دادن قدرت خود در مسابقات باشگاهی محکوم به شکست حریفان‌شان هستند. 
در لیگ برتر و در ورزشگاه استمفوردبریج، چلسی با کوهی از مشکلات به جنگ منچستریونایتد بحران‌زده می‌رود. در ایتالیا همه منتظر برگزاری دربی دلامدونینا هستند و در آلیانس آره‌نا هم بایرن‌مونیخ و دورتموند غول‌های فوتبال آلمان، دربی درکلاسیکر را برگزار می‌کنند. 

 نبرد بازنده‌ها
اولین جدال هفته نهم لیگ جزیره را چلسی و منچستریونایتد برگزار می‌کنند؛ دو تیم بازنده‌ای که هر یک برای فرار از بحران، به هر سه امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند. چلسی در حالی میزبان شیاطین‌سرخ است که بعد از باخت به تاتنهام، به دست لیورپول از جام اتحادیه حذف شد و شاگردان ژابی آلونسو خیلی زود فرصت کسب یک جام را از دست دادند. با اینکه سرمربی اسپانیایی مدعی شد هدف اصلی چلسی لیگ برتر است و حذف از جام اتحادیه اهمیت زیادی ندارد، اما تیم پنجم جدول اگر نتواند بر مشکلاتش غلبه کند به زودی به وضعیت منچستر دچار خواهد شد. چلسی آمار خوبی از خود به جای نگذاشته و در ۱۷ بازی آخر خود برابر منچستر فقط دو بار طعم پیروزی را چشیده و در هفت مسابقه بازنده بوده و هشت بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. 
در سوی دیگر احتمالاً این بازی آخرین فرصت مایکل کریک است. تیم میهمان تا رده شانزدهم پایین آمده و بحران منچستر هم روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. یونایتد بعد از پیروزی که مقابل صباح در هفته اول لیگ قهرمانان به دست آورد، دیگر رنگ برد را ندید؛ باخت به سیتی در دربی منچستر، حذف از جام اتحادیه پس از شکست برابر برایتون، دو تساوی متوالی مقابل فولام و تاتنهام، شکست اروپایی در مصاف با اتلتیکو، توقف برابر لیدز، تحقیر اروپایی در جدال با کومو و شکست ۳ بر صفر برابر بورنموث. همه منتظر اخراج کریک بودند، ولی فعلاً باشگاه تصمیم جدید نگرفته است. منچستر در هشت بازی خود در لیگ هیچ کلین‌شیتی نداشته و سرمربی این تیم نیز خطر برکناری را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. باید دید بعد از نیمکت‌نشینی پرسروصدای برونو فرناندز، کریک چه تصمیمی در مورد کاپیتان تیم می‌گیرد. 


 نبرد همشهری‌ها
دربی دلامدونینا امشب در هفته دهم سری آ برگزار می‌شود. نبرد حساس آث‌میلان و اینترمیلان حیثیتی است و هیچ‌کدام از دو تیم نمی‌خواهند در سن‌سیرو بازنده باشند. روسونری در حالی امشب میزبان دربی محسوب می‌شود که وضعیت خوبی ندارد. شاگردان روبن آموریم جدال خانگی خود مقابل بولونیا را با شکست سنگین ۴ بر ۲ به پایان رساندند. این باخت سنگین میلان را در رده پنجم نگه داشت. سرمربی پرتغالی مدعی شد به رغم این شکست، میلان برای تقابل با اینتر آماده است: «وظیفه و مسئولیت ما جنگیدن برای پیروزی است. در هر بازی خواهیم جنگید. بهانه‌ای در کار نیست، باید ببریم. ما میلان هستیم و نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد. در مصاف با اینتر برای بردن به زمین می‌رویم.»
صدرنشینی اینتر قبل از دربی روحیه تیم کیوو را بالا برده است. افعی‌ها بعد از غلبه بر ونتزیا، برای عبور از سد رقیب سنتی خود آماده‌اند. کریستین کیوو قبل از رویارویی با میلان گفت: «می‌دانیم دربی داستان کاملاً متفاوتی دارد و باید از نظر ذهنی و روانی ریکاوری کنیم تا در بالاترین سطح انرژی باشیم. دربی‌ها حساب‌شان جداست و ما کاملاً آماده نبرد هستیم.»

 غیبت کمپانی
بزرگ‌ترین غایب درکلاسیکر، ویسنت کمپانی است. بایرن‌مونیخ در شرایطی میزبان دورتموند است که سرمربی‌اش هنوز شرایط نشستن روی نیمکت را ندارد. فعلاً دانکس، دستیار کمپانی هدایت باواریایی‌ها را در دست دارد. 
هم بایرن و هم دورتموند در جام حذفی پیروز شده‌اند و هر دو ۱۷ امتیازی هستند. بایرن در خانه رؤیای حفظ صدرنشینی را دارد و زنبور‌ها هم با هدف پایین کشیدن میزبان به آلیانس آمده‌اند. نیکو کواچ، سرمربی دورتموند برای باواریایی‌ها کری خوانده و از توانایی بازیکنانش تعریف کرده است: «بدون شک بازی بزرگی است. ما تیمی بسیار رقابت‌طلب هستیم، می‌خواهیم بازیکنان وارد زمین شوند و خودشان را نشان دهند. آنها از نظر دفاعی بسیار خوب هستند و گل‌های بسیار کمی دریافت می‌کنند. ما اغلب مقابل حریفانی بازی می‌کنیم که با چنین رویکردی به میدان می‌روند، مانند آرسنال. آنها نیز قبل از بازی با دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا گلی دریافت نکرده بودند، ولی دورتموند مهاجمان خوبی دارد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فوتبال ، فوتبال اروپا
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