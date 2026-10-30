جوان آنلاین: هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر که از جمعه آغاز شد، عصر امروز با برگزاری همزمان (۱۶:۳۰) دو دیدار پیگیری می‌شود که طی آن پرسپولیس میهمان نساجی قائم‌شهر است و مس شهربابک میزبان پیکان.

بدون شک مهم‌ترین دیدار عصر امروز، مصاف پرسپولیس با نساجی در قائم‌شهر است. دیداری که کسب هر سه امتیاز آن برای سرخپوشان پایتخت بسیار حائز اهمیت است، نه صرفاً، چون می‌تواند به حفظ جایگاه این تیم در صدر جدول کمک کند، بلکه برای فرار تارتار و شاگردانش از انتقاد‌های تند و تیز بعد از باخت بد مقابل فولاد. سرخ‌ها در چنین شرایطی باید مقابل نساجی صف‌آرایی کنند و بدتر اینکه با محدودیت جدی در انتخاب ترکیب هم مواجه هستند و با چنین حال و روزی باید بتوانند قلعه عقاب‌ها را فتح کنند. بازی با فولاد بهترین فرصت تارتار و شاگردانش جهت ایجاد حاشیه امنیت برای صدرنشینی پرسپولیس بود. فرصتی که در ورزشگاه شهدای شهرقدس و مقابل دیدگان هواداران این تیم از دست رفت تا فاصله پرسپولیس با دیگر مدعیان لیگ به چند گل زده محدود شود. حالا تارتار و مردانش باید کار راحتی را که در تهران می‌توانستند انجام دهند با سختی در قائم‌شهر به نتیجه برسانند، جایی که همه خوب می‌دانیم پرسپولیس خاطرات چندان خوشی از آن ندارد.

حساسیت بازی با نساجی، اما زمانی دوچندان می‌شود که آمار بازی‌های پرسپولیس نشان می‌دهد که این تیم شش برد خود در ۱۰ دیدار گذشته را مقابل تیم‌های پایین جدول کسب کرده و برابر مدعیان اصلی لیگ یا شکست خورده یا به تساوی رضایت داده است. آماری که عملکرد تیم تارتار در بازی‌های بزرگ را به یکی از پرسش‌های جدی در خصوص پرسپولیس تبدیل کرده است. مشکل تارتار، اما در مصاف با نساجی فراتر از این آمار و ارقام است. او برای عبور از سد نماینده قائم‌شهر با معضل کمبود بازیکن هم مواجه است. کنعانی‌زادگان به واسطه پارگی مینیسک زانو چند هفته‌ای امکان همراهی سرخپوشان را ندارد. مسئله‌ای که می‌تواند ضربه‌ای مهلک برای خط دفاعی سرخپوشان باشد. علاوه بر آن، حسین ابرقویی، محمد خدابنده‌لو و باکیچ هم به دلیل مصدومیت شرایط همراهی پرسپولیس را ندارند و همین مسئله دست تارتار را برای کوچ کردن تیمش مقابل نساجی به شدت در پوست گردو قرار داده است.

با توجه به مصدومیت‌های دست و پاگیر در این تیم، احتمالاً مسئولیت حفاظت از قلب خط دفاعی سرخپوشان مقابل نساجی به عهده دانیال ایری و محمدمهدی زارع گذاشته شود. زوجی جوان که بی‌تردید آزمون سخت و دشواری برابر مهاجمان نساجی پیش‌رو دارند. البته اوستون اورونوف هم می‌تواند یکی از مهره‌های تأثیرگذار پرسپولیس باشد، اما احتمال حضور او در نیمه دوم بیشتر است، چراکه با وجود بازگشتش به تمرینات، تارتار ناچار است با احتیاط بیشتری از او استفاده کند تا بر تعداد مصدومان تیمش اضافه نشود. در سمت مقابل، شاگردان سعید دقیقی این روز‌ها با کسب ۱۱ امتیاز از دو برد، پنج مساوی و سه باخت، در رده یازدهم جدول قرار دارند، اما نساجی با وجود چهار تساوی متوالی در چهار هفته اخیر، حریف دست و پابسته‌ای مقابل پرسپولیس نیست، خصوصاً در قائم‌شهر که از حمایت هواداران خود نیز برخوردار است. این تیم هفته گذشته مقابل فجر با وجود نداشتن سه مهره اصلی، تا مرز کسب سه امتیاز هم پیش رفت، اما در نهایت به تساوی رضایت داد. حالا، اما با توجه به بازگشت صادق آلبو‌صبیح و یعقوب براجعه، دست دقیقی برای انتخاب ترکیب مقابل پرسپولیس بازتر است.

مهم‌ترین چالش نساجی در این دیدار بستن فضا‌های مرکزی و جلوگیری از گردش سریع توپ برای پرسپولیس در یک‌سوم دفاعی است. هرچند که اگر عملکرد مهاجمان پرسپولیس همانند بازی با فولاد باشد، خط دفاع نساجی روز سختی برای بسته نگه داشتن دروازه خودی ندارد و چه بسا بتواند در مصاف با صدرنشین نوار تساوی‌های خود را پاره کند، مگر آنکه تارتار از هفته گذشته تا امروز فکری اساسی برای خط حمله تیمش و ضربات نهایی مهاجمانش کرده باشد تا یک فرصت طلایی دیگر را برای حفظ جایگاه تیمش از دست ندهد.