کد خبر: 1387489
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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
ورزش » ساير
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سرگیجه انضباطی فوتبال

1 عجایب فوتبال ایران تمامی ندارد. هر پرونده انضباطی می‌تواند به صدور آرا عجیب و ابهام‌برانگیز منجر شود و در نهایت هم معلوم نشود حق با چه کسی یا چه تیمی بوده است!

عجایب فوتبال ایران تمامی ندارد. هر پرونده انضباطی می‌تواند به صدور آرا عجیب و ابهام‌برانگیز منجر شود و در نهایت هم معلوم نشود حق با چه کسی یا چه تیمی بوده است!
وظیفه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسیدگی به پرونده‌های شکایت و حواشی مسابقات و تیم‌هاست. طبیعتاً حرف آخر را باید این کمیته بزند و پس از آن همه آرا صادر شده را بپذیرند. با این‌حال تصمیمات این کمیته بیشتر از آنکه قاطع، قانون‌مند و پایان‌بخش حواشی باشد، معمولاً مسبب آغاز حواشی جدید است. 
پرواضح بود بعد از تصمیم تراکتور و خروج از زمین و برگزار نشدن جدال این تیم با ملوان، باید منتظر اتخاذ تصمیمات محیرالعقول کمیته انضباطی فدراسیون بمانیم تا تکلیف این دو تیم و حتی رقبای آنها مشخص شود، ولی کمتر کسی تصور می‌کرد هر دو تیم همزمان جریمه و بابت جدال جنجالی که هرگز برگزار نشده، متضرر شوند. بازنده اعلام شدن تراکتور و کسر دو امتیاز از ملوان، همان رأیی است که آقایان کمیته انضباطی به آن می‌بالند و مدعی هستند هم قانون رعایت شده و هم موجب کاهش بی‌اخلاقی‌ها در ورزشگاه‌ها خواهد شد. علاوه بر این یک دستورالعمل ضدفحش هم صادر کرده‌اند که به موجب آن داور و ناظر مسابقه در صورت توهین و فحاشی گسترده، مستمر و سازمان‌یافته موظف به مستندسازی، تذکر از بلندگوی ورزشگاه، تعلیق مسابقه به مدت ۱۵ دقیقه و نهایتاً تعطیلی بازی شده‌اند. 
هر دو باشگاه تراکتور و ملوان به رأی صادر شده معترضند و علاوه بر درخواست استیناف، بحث شکایت به محاکم بین‌المللی را نیز پیش کشیده‌اند. اعتراض این دو باشگاه دور از انتظار نبود، ولی افکار عمومی و هواداران نیز نسبت به این رأی معترض هستند. بالاخره باید بدانیم تراکتور حق داشته به خاطر فحاشی گسترده زمین را ترک کند یا نه. اگر تصمیم مدیران این باشگاه اشتباه و خلاف قانون بوده، دیگر چرا از ملوان امتیاز کسر کرده‌اند؟ کسر امتیاز از ملوان به منزله تأیید ادعای تراکتور است و اینکه شدت بی‌اخلاقی‌ها راهی جز ترک زمین برای آنها باقی نگذاشته بود. از طرفی تعدادی از لیدر‌های ملوان نیز با محرومیت سنگین مواجه شده‌اند و این هم خود مهر تأییدی است بر شدید بودن حواشی ورزشگاه. در عین‌حال اگر جریمه میزبان و کسر امتیاز حق ملوان است، چرا بازی ۳ بر صفر به سود آنها اعلام شد؟ اینکه قبل از اعلام رأی نهایی به هر دو باشگاه پیشنهاد تکرار بازی داده شده نیز یکی دیگر از نکات مبهم این داستان است! 
آرا کمیته انضباطی فدراسیون در نوع خود منحصربه‌فردترین و عجیب‌ترین آراست. هم مدعیان شاکی هستند و هم متهمان قیافه حق به جانب به خود می‌گیرند. حتی وقتی بازی ۳ بر صفر اعلام و کسر امتیاز هم انجام می‌شود، همچنان هیچ تیمی تقصیر و اشتباه را به گردن نمی‌گیرد و کماکان برای گرفتن حقش به جا‌های دیگر شکایت می‌کند. از سوی دیگر اینکه هنوز تکلیف این جدال جنجالی و سرنوشت برنده و بازنده‌اش قطعی نشده و هیچ بعید نیست در استیناف رأی تغییر کند. آقایان چطور برای سایر بازی‌ها دستورالعمل جدید صادر کرده‌اند؟ اگرچه برخورد جدی با فحاشی و بی‌احترامی روی سکو‌ها باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، ولی اگر باز هم شاهد لغو بازی‌ها باشیم، چه برنامه‌ای برای کنترل جنجال‌های بعدی دارند؟ آیا باز هم قرار است رأیی صادر کنند که همزمان هم سیخ بسوزد و هم کباب؟

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انضباط ، کمیته انضباطی ، پرونده ، ورزش
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