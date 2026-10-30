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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
ورزش » ساير
کار دشوار ۴ آزادکار پایانی ایران در قزاقستان، یزدانی و عموزاد برنزی شدند

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

1 همه خوب می‌دانستیم که کار تیم ملی کشتی آزاد در آوردگاه جهانی قزاقستان بسیار سخت است، اما هرگز تصور کشتی‌های پراشتباه و ضعیف را آن هم از ستارگان و نامداران کشتی ایران نداشتیم. 
فریدون حسن

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان در حالی وارد سومین روز خود می‌شود که سهم ایران از شش وزن اول برگزارشده آن چیزی نبود که تصورش را داشتیم. هرچند دیروز دو مدال برنز به دست آمد و امروز دو فینالیست داریم، اما تصورمان چیز دیگری بود. نکته قابل تأمل اینکه برخلاف رقابت‌های کشتی فرنگی، حتی نمی‌توان به داوری‌ها هم زیاد ایراد گرفت، چون متأسفانه آزادکاران ایران بدرحد انتظار ظاهر نشدند و در مقابل قدرت و هوش فنی کشتی‌گیرانی که بیشتر هم از رقبای آسیایی بودند حرفی برای گفتن نداشتند. 
دو ستاره کشتی ایران، یعنی حسن یزدانی و رحمان عموزاد روز اول مغلوب دو کشتی‌گیر از ارمنستان و ژاپن شدند. البته خوش‌شانس بودند که با فینالیست شدن حریفانشان در جدول ماندند. رحمان عموزاد در کشتی سخت رده‌بندی حریف بلغار را شکست داد تا اولین مدال ایران را کسب کند، مدالی به رنگ برنز. حسن یزدانی هم در رده‌بندی ناج الدین اف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل بحرین را برد و دومین برنز را برای ایران به ارمغان آورد. 
 دیروز هم کشتی‌ها با چند شوک برای ایران همراه بود. در ۸۶ کیلو کامران قاسم‌پور که تصور می‌کردیم طلایی می‌شود، ضربه فنی و حذف شد. سینا خلیلی هم در ۷۰ سرنوشت قاسم‌پور را پیدا کرد و بعد از باخت به حریف مغول با شکست این حریف از جدول مسابقات حذف شد. 
با وجود این در دو وزن ۶۱ و ۱۲۵ جوان و زارع خوش درخشیدند و به نوعی جبران مافات کردند. احمد محمدی جوان با ارائه کشتی‌های نامطمئن به نیمه‌نهایی ۶۱ کیلو رسید، اما در این مرحله کشتی‌گیر میزبان را برد تا امشب برای مدال طلا با زاراگویف روس سرشاخ شود. امیرحسین زارع هم در ۱۲۵ قدرت خود بر سنگین‌وزن‌های کشتی جهان را به نمایش گذاشت و با غلبه بر کشتی‌گیران هند، جامائیکا و امریکا به فینال رسید. سنگین‌وزن پرافتخار ایران بعد از غلبه بر کشتی‌گیر امریکایی که با حاشیه‌های زیادی از سوی کادر فنی و تماشاگران امریکایی حاضر در سالن همراه بود، گفت: «می‌خواستند قبل از شروع کشتی با حاشیه‌سازی برنده شوند، اما ما از جایی می‌آییم که به مبارزه عادت داریم. میدان را باید از حریف بیرون تشک گرفت. می‌خواستند جنگ را ببرند، اما این بچه‌بازی‌ها برای ما آنتن نمی‌دهد. خدا را شکر هم جنگ بیرون را بردیم و هم جنگ روی تشک را، خوشحالم که شرمنده مردم نشدم.»
در چنین شرایطی کشتی‌های چهار وزن پایانی از صبح امروز آغاز می‌شود، جایی که میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو به مصاف رقبای خود می‌روند. عدم موفقیت آنها در دو روز اول مسابقات و رقابت سنگین و سایه‌به‌سایه تیمی میان ایران و رقبای سنتی باعث شده تا کشتی‌ها امروز از حساسیت چند برابری برخوردار باشند. کشتی‌هایی که باید دید شاگردان پژمان درستکار می‌توانند سربلند از آنها خارج شوند یا اینکه سلسله اشتباهات صورت‌گرفته در روز‌های قبل باز هم گریبان‌گیر آزادکاران ایران می‌شود. 
چهار آزادکار ایران امروز جای هیچ اشتباهی ندارند. آنها باید با قدرت تمام پا به تشک مسابقات بگذارند، چراکه نفرات پیش از آنها به اندازه کافی و حتی بیش از حد ممکن مرتکب اشتباه و از دست دادن امتیاز‌های مهم و حساس شده‌اند که دیگر فرصتی برای این چهار آزادکار باقی نمانده و والی‌زاده، یزدانی، نخودی و فیروزپور محکوم به پیروزی هستند تا شاید با پیروزی‌های آنها ایران بتواند مقام درخور توجهی به دست آورد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشتی ازاد ، قهرمانی ، قزاقستان
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