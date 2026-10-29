حملات هوایی عربستان به سواحل تعز در یمن

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از حملات هوایی به مناطق ساحلی استان تعز و صدور هشدار اولیه درباره خطر احتمالی در شهر نجران خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه خبری المیادین در یمن گزارش داد که مناطق ساحلی ذوباب و المخا، واقع در استان تعز در جنوب غربی یمن، هدف سلسله حملات هوایی عربستان قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، دفاع مدنی عربستان از صدور هشدار اولیه برای آگاه‌سازی درباره وجود خطر در شهر نجران خبر داد.

پیشتر سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی را علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه افزود مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از زمان آغاز دور جدید تشدید حملات علیه یمن، به ۳ هزار و ۴۸۰ مورد رسیده است.