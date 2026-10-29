شوک به کشتی ایران/ شکست حسن یزدانی در یک دهم ثانیه پایانی برابر آرش یوشیدا!

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان ناباورانه مقابل کشتی گیر دورگه ایرانی- ژاپنی در ثانیه پایانی تن به شکست داد.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان، حسن یزدانی آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی- ژاپنی و دارنده مدال برنز جهان و طلای آسیا به روی تشک رفت و در پایان در شرایطی که تا ثانیه پایانی ۵ بر ۴ پیش بود، در یک دهم ثانیه پایانی خاک شد و در نهایت با نتیجه ۷ بر ۵ تن به شکست داد.

در پایان این کشتی کادر فنی ایران درخواست بازبینی داد که ویدیوی مسابقه نشان می‌داد در یک دهم ثانیه مانده به پایان کشتی زانو‌های یزدانی روی تشک است و خاک شده است.

یزدانی برای اینکه بتواند در گروه بازنده‌ها برای رسیدن به مدال برنز تلاش کند باید منتظر صعود یوشیدا به فینال باشد، در غیر این صورت یزدانی حذف خواهد شد.

یزدانی پیش از این در مبارزه نخست مقابل کیم از کره جنوبی به برتری ۱۱ بر صفر رسیده بود.

رحمان عموزاد دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت ها، پس از شکست حریف خود از بلژیک باید تا دقایقی دیگر به مصاف دومان از ترکیه برود.