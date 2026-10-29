جوان آنلاین: محمدرضا عارف، روز پنجشنبه در آیین افتتاح مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب با نام شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در یزد اظهار کرد: امیدواریم با تثبیت منابع آبی خرسان و زاینده‌رود بتوان زمینه پایداری تأمین حداقل آب مورد نیاز استان را فراهم کرد تا مردم از این بابت دغدغه و نگرانی نداشته باشند و بتوانند از این امکان بهره کامل ببرند.

این مخزن دارای ۲ هزار متر خط انتقال ورودی است و برای احداث آن، ۳۸ هزار مترمکعب خاک‌برداری، هزار و ۱۰۰ تن آرماتورگذاری، ۱۶ هزار مترمربع قالب‌بندی و ۹ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده است.

جمعیت تحت پوشش این پروژه ۱۴۰ هزار نفر است و هزینه اجرای آن ۳۶۰ میلیارد تومان و ارزش روز آن هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

عارف، صبح پنجشنبه برای افتتاح چند طرح و شرکت در نشست شورای اداری و گفتگوی دولت و بخش خصوصی به یزد سفر کرده است.