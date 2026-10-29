کد خبر: 1387441
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تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
سیاست » اخبار کلی
عارف:

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

3 معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور گفت: دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی از دوران ابتدایی است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه خیری دخترانه ۱۲ کلاسه بانو فرحناز طاهری در یزد، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، اظهار کرد: توسعه علمی و فناوری کشور بر شناخت ظرفیت‌های ایران و توانمندی‌های نیروی انسانی استوار است و باید این ظرفیت‌ها را برای تحقق اهداف توسعه به کار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه خیران یزدی در توسعه فضا‌های آموزشی افزود: یزد در سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در عرصه مدرسه‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی، از مشارکت خیران برخوردار بوده و تجربه این استان می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات خانواده شیشه‌بری در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه در یزد، تصریح کرد: ارزش اقدامات خیرخواهانه تنها به میزان دارایی هزینه‌شده نیست، بلکه بهره‌گیری از امکانات در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور، به این اقدامات معنا و ارزش بیشتری می‌بخشد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش راهبرد توسعه علم و فناوری در پیشرفت ایران گفت: دستاورد‌های علمی کشور حاصل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت است و آثار این رویکرد را می‌توان در توانمندی‌های کشور در مواجهه با شرایط دشوار مشاهده کرد.

وی ادامه داد: با وجود برخورداری دشمن از امکانات و اطلاعات گسترده، اهدافی که در جریان حملات اخیر دنبال می‌شد، محقق نشد و یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، ظرفیت علمی و فناوری ایجادشده در کشور طی سال‌های گذشته بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی آن با جنگ، بیان کرد: در کنار مدیریت شرایط پیش‌آمده، اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در آن نیز از مسئولیت‌های دولت بوده است.

عارف با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: منابع زیرزمینی با ظرفیت‌های جوانان و نوجوانان ایران قابل مقایسه نیستند؛ نیروی انسانی جوان کشور با برخورداری از انگیزه، نشاط و توانایی، مهم‌ترین پشتوانه توسعه در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه تحصیل خود در مدارس دولتی یزد افزود: آغاز مسیر پیشرفت علمی باید از مدرسه و سال‌های نخست تحصیل باشد و نمی‌توان بدون توجه به پایه‌های آموزش عمومی، انتظار دستیابی به جایگاه‌های برتر علمی و فناوری را داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف بلند کشور و تقویت نقش‌آفرینی ایران در عرصه‌های مختلف، باید از دوره ابتدایی زمینه پرورش استعداد‌ها را فراهم کرد و با تکیه بر توان جوانان، مسیر پیشرفت و پایداری کشور را ادامه داد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، سرمایه انسانی ، فضای آموزشی
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