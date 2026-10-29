جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت.

این همایش با هدف گرامیداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های محیط‌بانان کشور و تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی برگزار می‌شود.

محیط‌بانان به‌عنوان نیرو‌های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت این سازمان، مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، صیانت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی کشور را برعهده دارند و در مسیر انجام مأموریت‌های خود با چالش‌ها و خطرات مختلفی مواجه هستند.

ارتقای تجهیزات و امکانات حفاظتی، آموزش‌های تخصصی، بهبود وضعیت معیشتی و ایمنی محیط‌بانان و استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش مناطق تحت حفاظت، از جمله موضوعات مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود.