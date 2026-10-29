معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش گفت: در جریان جنگ رمضان، نیروی دریایی ارتش بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های نیرو‌های تروریستی آمریکایی انجام داد؛ علاوه بر این، حدود ۳۰۰ عملیات نیز علیه منافع آمریکا در مناطق مختلف انجام شد که بحث عملیات با موشک و پهپاد نیز در میان آنها قرار دارد.

جوان آنلاین: امیر دریادار جلیل مقدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی در پاسخ به این سوال که ترامپ بار‌ها مدعی شده نیروی دریایی ایران را نابود کرده است و در صورت تداوم اقدامات دشمن، نیروی دریایی ارتش چه غافلگیری برای دشمن خواهد داشت، گفت: من در همه جا به صحبت‌های امام شهیدمان استناد داشته‌ام. زمانی که در جنگ ۱۲روزه، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرده بود تأسیسات هسته‌ای ایران را از بین برده‌اند، امام شهید در پاسخ فرمودند: «بگذار اینها فکر کنند برنامه هسته‌ای ما را از بین برده‌اند.»

وی افزود: امروز ما نیز می‌گوییم بگذارید فکر کنند نیروی دریایی ایران را از بین برده‌اند؛ اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. از ابتدای جنگ ۴۰ روزه و حتی پیش از آن، در جریان جنگ رمضان، تاکنون شاهد بوده‌ایم که نیرو‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن به سواحل جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه تنگه هرمز، خودداری کرده‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: اگر نیروی دریایی ایران از بین رفته است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این نیرو‌ها از فاصله ۵۰۰ یا ۶۰۰ کیلومتری تنگه هرمز و حتی ۳۰۰ کیلومتری مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر نشده‌اند؟ در مقابل آنها یک نیروی مقتدر قرار دارد و آن، نیروی دریایی است.

دریادار مقدم با تاکید بر این که نیروی دریایی ارتش با اقتدار کامل وجود دارد، گفت: ضرباتی که طی ۴۰ روز جنگ و حتی پس از برقراری آتش‌بس بر پیکره منابع و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کردیم، خود گواهی بر این واقعیت است که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران همچنان با اقتدار حضور دارد و آمادگی آن نیز روزبه‌روز افزایش یافته است.

بازنگری در دکترین نیروی دریایی ارتش

وی درباره تغییرات ایجادشده در توان دفاعی و دکترین نیروی دریایی پس از جنگ گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، اتفاقات و تجربیات به‌دست‌آمده مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی، یگان‌های پروازی و سایر تجهیزات نیروی دریایی به‌صورت مستقیم وارد جنگ نشدند، اما تجربه‌ای که از این دوره به دست آمد، موجب شد ستاد نیروی دریایی بازنگری جدی در دکترین نظامی خود داشته باشد و بر مبنای این تجربه و با توجه به تحولات جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰ روزه، دکترین نیروی دریایی بازنگری و نوشته شود. در این چارچوب، مشخص شد که در برخی حوزه‌های تجهیزاتی باید تمرکز و توسعه بیشتری صورت گیرد و در برخی بخش‌ها نیز رویکرد‌ها تغییر کند. این موارد تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد‌های بالاتر ارسال شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش درباره ارزیابی دشمن از توان دریایی ایران اظهار کرد: در جنگ اخیر مشخص شد بخش‌هایی از برآورد‌های اطلاعاتی دشمن درباره توان دریایی جمهوری اسلامی ایران با واقعیت فاصله داشته است. برآورد آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در بسیاری از راهبرد‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده بودند، اشتباه بود.

دریادار مقدم افزود: آنها تصور می‌کردند با یک حمله گسترده و برق‌آسا به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مراکز و یگان‌های نیرو‌های مسلح، شرایطی ایجاد خواهد شد که مردم به خیابان‌ها بیایند، نظام جمهوری اسلامی تضعیف شود، رهبر جمهوری اسلامی ترور شود و در نهایت طی سه یا چهار روز تغییر نظام صورت گیرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، متفاوت از این برآورد بود. مردم به میدان آمدند، اما برخلاف محاسبات دشمن، حضور آنها در حمایت از جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تصور دشمن این بود که نیرو‌های مسلح ایران توان مقابله با نیرو‌های آمریکایی را ندارند یا اساساً وارد چنین تقابلی نخواهند شد. اما اقتدار نیرو‌های مسلح موجب شد نیرو‌های تروریستی آمریکایی و رژیم صهیونیستی در همان روز‌های نخست شکست بخورند.

توهم ابرقدرتی مانع پذیرش شکست از سوی آمریکا شد

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش گفت: اگر آمریکایی‌ها خودشان را یک ابرقدرت جهانی نمی‌دانستند، همان چهار روز اول شکست را می‌پذیرفتند و منطقه را ترک می‌کردند. تاریخ نشان داده است که هیچ ابرقدرتی به‌راحتی شکست را نمی‌پذیرد، حتی اگر هزینه‌های سنگینی متحمل شود. همین نگاه باعث شده است که آنها همچنان خود را یک ابرقدرت بدانند و به همین دلیل از این منطقه خارج نشوند. در غیر این صورت، اگر در همان سه یا چهار روز نخست شکست را پذیرفته بودند، منطقه را ترک می‌کردند. بنابراین، می‌توان گفت که اساساً کل راهبرد آنها از ابتدا اشتباه بوده است.

چرا آمریکا جرأت عبور از فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری تنگه هرمز را ندارد؟

دریادار مقدم افزود: همین راهبردی که امروز رژیم و رئیس‌جمهور آمریکا از آن با عنوان «از بین بردن نیروها» یاد می‌کنند، اگر این نیرو‌ها واقعاً از بین رفته‌اند، پس چرا به مرز‌های ما نزدیک نمی‌شوند؟ چرا از خطی که ما برای خودمان ترسیم کرده‌ایم و آن را به‌عنوان «تنگه اُحد ولایت» تعریف کرده‌ایم، در فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری تنگه هرمز، جرأت عبور ندارند؟ هر زمان که قصد عبور از این محدوده را داشته‌اند، با دفاع قاطع و مقتدرانه نیروی دریایی ارتش مواجه شده‌اند و در نهایت منطقه را ترک کرده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین همین نگاه، بخشی از همان راهبرد اشتباهی بوده که طرف مقابل در محاسبات خود دنبال کرده است؛ شاید ایران را با کشوری مانند ونزوئلا مقایسه کرده‌اند، در حالی که این مقایسه از اساس نادرست بوده و می‌تواند یک خطای بسیار جدی در سطح راهبردی محسوب شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش درباره این که آیا دشمن قصد داشت پس از آنچه به ادعای خود «از بین بردن نیروی دریایی ارتش» می‌نامید، نیرو‌های پیاده خود را به سمت سواحل حرکت دهد، اما با مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح مواجه شدند، گفت: نیرو‌های آمریکایی قصد داشتند در سواحل جنوب‌شرق یا شمال‌غرب ایران، با کمک گروه‌های معاند، اقداماتی را انجام دهند؛ از جمله تصرف بخشی از خاک کشور یا جدا کردن بخشی از یک استان و تحویل آن به گروه‌های مورد حمایت خود تا مراحل بعدی عملیات را دنبال کنند. اما حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مانع اجرای چنین برنامه‌ای شد.

دریادار مقدم افزود: در مناطق جنوبی، سواحل در حوزه مسئولیت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و نیروی زمینی ارتش نیز با تشکیل قرارگاه در سواحل مکران، حضور گسترده‌ای در این منطقه دارد. در شمال‌غرب نیز نیروی زمینی ارتش با اقتدار مستقر است. دشمن جرات نزدیک شدن و اجرای برنامه‌هایی از این دست را پیدا نکرد و با حضور سربازان ملت ایران در این مناطق نیز چنین اقدامی امکان تحقق نخواهد داشت.

امنیت تنگه هرمز در صورت خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه برقرار می‌شود

وی در ادامه درباره اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: ما امروز دو قابلیت بی‌مانند داریم؛ یکی ملت ایران است و دیگری تنگه هرمز. تنگه هرمز امروز یکی از برگ‌های برنده جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. سالیان سال، جمهوری اسلامی ایران به‌صورت رایگان و در چارچوب مسئولیت خود، امنیت مطلوبی را در این تنگه تأمین کرده بود؛ اما نیرو‌های آمریکایی با حضور خود در منطقه، این امنیت را تحت تأثیر قرار داده‌اند. تا زمانی که نیرو‌های آمریکایی در منطقه حضور داشته باشند، امنیت تنگه هرمز به وضعیت مطلوب بازنخواهد گشت. در صورت خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه، جمهوری اسلامی ایران هر زمان که اراده کند، می‌تواند بار دیگر امنیت این تنگه را برقرار کند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش درباره سناریو‌های این نیرو در جنگ الکترونیک و قطع ارتباطات و سامانه‌های ناوبری گفت: چه در جنگی که ما اکنون داشتیم و چه پیش از آن، از جمله در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، مساله ارتباط همواره از موضوعات مهم در سیاست‌ها و راهبرد‌های نیرو‌های مسلح بوده است؛ نه فقط نیروی دریایی، بلکه همه نیرو‌های مسلح.

امیر دریادار مقدم افزود: با توجه به اینکه نیروی دریایی ما هم در مناطق مرزی و هم در اقیانوس‌ها حضور و گستردگی دارد، موضوع ارتباط برای ما و همچنین برای دشمنان ما بسیار مهم و حائز اهمیت است. نداشتن ارتباط، اساساً هیچ‌گاه نمی‌تواند منجر به پیروزی شود. این موضوع می‌تواند بخشی از سناریو‌ها و راهبرد‌های نیروی دریایی و همه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی باشد.

اقدامات نیروی دریایی در صورت جنگ دوباره گسترده‌تر از جنگ ۴۰روزه خواهد بود

وی درپاسخ به سوالی درباره این که در صورت وقوع جنگ، نیروی دریایی ارتش می‌تواند دامنه عملیات خود را فراتر از خلیج فارس و دریای عمان گسترش دهد گفت: ما در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز در خارج از دریای عمان عملیات‌های موفقی داشتیم. اگر بار دیگر جنگی رخ دهد، به طور قطع اقدامات نیروی دریایی گسترده‌تر از جنگ ۴۰روزه خواهد بود؛ چراکه تجهیزات و توانمندی‌های امروز نیروی دریایی با دوره جنگ ۴۰روزه تفاوت قابل توجهی دارد و تجهیزات ما نسبت به پیش از آن دوره، توسعه‌یافته‌تر و به‌روزتر شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال شناسایی یا رهگیری ناوشکن دنا از سوی آمریکا پیش از حمله به این شناور پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: ناوشکن دنا در یک رزمایش صلح و دوستی شرکت کرده بود. این ناوشکن به‌صورت تشریفاتی و بدون اسکورت و مسلح اعزام شده بود و تقریباً یک ماه تا ۴۰ روز پیش از آغاز جنگ رمضان، بنا بر دعوت رسمی هند، به این مأموریت اعزام شد.

آمریکایی‌ها به نیروی دریایی ایران بدهکارند

دریادار مقدم یادآور شد: پس از آغاز جنگ در اسفندماه، مسیر‌های پیش‌بینی‌شده برای ناوشکن دنا و همچنین مسیر‌های بعدی آن به این یگان ابلاغ شد؛ اما متأسفانه پیش از آنکه به موقعیت مورد نظر برسد، مورد اصابت نیرو‌های تروریستی آمریکایی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیروی دریایی ارتش برنامه‌ای برای پاسخ به حمله آمریکا دارد، گفت: ما از فروردین سال ۱۳۶۷ که در آن تاریخ رویارویی مستقیم نیرو‌های تروریستی آمریکا با ناوگروه نظامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و منجر به شهادت تعدادی از همرزمان عزیزمان به دست آمریکایی‌ها شد، این موضوع را دنبال کرده‌ایم. در آن مقطع، ناوشکن‌های سهند، سبلان و جوشن نیز هدف حمله قرار گرفتند.

همواره تاکید کرده‌ایم که آمریکایی‌ها به نیروی دریایی ایران بدهکارند و نیروی دریایی تا زمانی که این طلب را از آمریکا نگیرد، از پیگیری آن عقب‌نشینی نخواهد کرد. ما انتقام خون همه شهدای خود را خواهیم گرفت.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی درباره این که امکان اسکورت ناوشکن دنا نبود یادآور شد: در مورد ناوشکن دنا نیز باید توجه داشت که فاصله زمانی میان آغاز جنگ و مورد اصابت قرار گرفتن این شناور بسیار کوتاه بود و فاصله جغرافیایی آن نیز بیش از ۲۵۰۰ مایل بود؛ بنابراین در آن مقطع، امکان اجرای چنین اقدامی وجود نداشت.

تا آخرین قطره خون راه شهیدان را ادامه خواهیم داد

دریادار مقدم درباره دیدار با خانواده شهدای نیروی دریایی ارتش و پیام آنها گفت: یکی از برنامه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این است که اعضای هیات‌رئیسه نیروی دریایی متشکل از فرمانده نیرو، جانشین فرمانده و بنده به عنوان رئیس ستاد، به‌صورت مستمر با خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، دیدار و از آنها سرکشی کنیم. در همین چارچوب، این افتخار نصیب من شد که در استان سیستان و بلوچستان در خدمت خانواده‌های شهدای جنگ رمضان باشم. در میان این خانواده‌ها، هم خانواده‌های اهل سنت حضور داشتند و هم خانواده‌های اهل تشیع.

وی افزود: واقعاً زمانی که در محضر خانواده‌های شهدا قرار می‌گیریم، خودمان در برابر بزرگی و عظمت این عزیزان احساس شرمندگی می‌کنیم. دیدار با خانواده شهدا برای ما افتخار بزرگی است. همان‌طور که امام شهیدمان نیز در یکی از دیدار‌های خود با خانواده شهدا فرمودند، حضور در خانه خانواده شهید و در محضر پدر و مادر شهید، سعادتی بزرگ است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ادامه داد: خواسته اصلی خانواده‌های شهدا، که در هر سه خانواده مورد تأکید قرار گرفت، این بود که همرزمان فرزندان شهیدشان، ادامه‌دهنده راه آنان باشند و مسیر شهدای عزیز را ادامه دهند؛ به‌ویژه در برابر دشمنانی که از نگاه آنان دشمن اسلام، ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. ما نیز از طرف همرزمان این شهدا در نیروی دریایی ارتش به خانواده‌های معظم شهدا قول دادیم که تا آخرین قطره خون، راه شهیدان را ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد نیرو‌های بیگانه و دشمن، اعم از آمریکا یا هر دشمن دیگری، به خاک جمهوری اسلامی ایران تعرض کنند.

فاصله ما با نیرو‌های آمریکایی گاهی به کمتر از ۵۰ متر می‌رسد

دریادار مقدم درباره روحیه نیرو‌های مسلح اظهار کرد: امروز خط مقدم مقابله با نفوذ نیرو‌های آمریکایی، سواحل مکران و منطقه جنوب کشور است؛ منطقه‌ای با دمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت بسیار زیاد است.

وی گفت: تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های زمینی ارتش در محدوده‌ای گسترده، از نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در پسابندر تا بندرعباس، در شرایط سخت آب‌وهوایی مستقر هستند و ماموریت خود را انجام می‌دهند. با این حال، هر زمان که در میان این عزیزان حضور پیدا می‌کنیم، روحیه و اقتدار آنها را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم. در برخی عملیات‌هایی که تنها بخشی از آنها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، فاصله نیرو‌های ما با نیرو‌های تروریستی آمریکایی گاهی به کمتر از ۵۰ متر می‌رسد و نیرو‌های ما در چنین شرایطی عملیات خود را انجام می‌دهند. این روحیه سلحشوری و شهادت‌طلبی، یکی از ویژگی‌های برجسته نیرو‌های مسلح ماست.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی افزود: در جریان جنگ ۴۰روزه، زمانی که در پست فرماندهی حضور داشتم، قرار بود عملیاتی علیه سه ناوشکن آمریکایی انجام شود. با یکی از نیرو‌هایی که مسئول اجرای عملیات بود، ارتباط مستقیم داشتم. با او تماس گرفتم و پرسیدم وضعیت چگونه است. پاسخ او برای من بسیار قابل تأمل بود. گفت «سه دقیقه دیگر یا شهید می‌شوم یا ناو می‌زنم.» این عزیز می‌دانست که احتمال شهادتش بسیار بالاست، اما با این وجود، با روحیه‌ای مثال‌زدنی آماده انجام مأموریت بود. این همان روحیه‌ای است که امروز در میان نیرو‌های مستقر در سواحل مکران شاهد آن هستیم و ما به داشتن چنین همرزمانی افتخار می‌کنیم.

وی ادامه داد: شاید من نیز به‌عنوان یک سرباز و همرزم این عزیزان بتوانم بگویم که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و نیرو‌های مسلح ما نزدیک به ۴۷ سال است که در انتظار چنین رویارویی با دشمنان خود بوده‌اند؛ دشمنانی که از نگاه ما، دشمن اسلام، ایران و جمهوری اسلامی ایران هستند. امروز ما خود را نماینده ملت ایران و ملت‌های اسلامی می‌دانیم.

امیر دریادار مقدم گفت: در برخی تحلیل‌ها، جنگ اخیر با جنگ احزاب مقایسه شده است؛ جنگی که در آن، همه جریان‌های مخالف در برابر جبهه اسلام قرار گرفتند. امروز نیز ما شرایطی را مشاهده می‌کنیم که از نگاه ما، جبهه‌های مختلف دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

منتظر وقوع درگیری احتمالی هستیم

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی از آینده جنگ دارید، اظهار کرد: ما به‌عنوان نیرو‌های نظامی، همواره خود را برای جنگ آماده می‌کنیم و منتظر وقوع درگیری احتمالی هستیم. اینکه فضای مجازی چه می‌گوید یا در حوزه دیپلماسی چه اتفاقی در حال رخ دادن است، موضوعاتی است که ما به آنها کاری نداریم البته تحولات را رصد می‌کنیم؛ اما وظیفه اصلی نیرو‌های مسلح، آمادگی برای دفاع از کشور است. بر اساس آنچه ما مشاهده می‌کنیم، احتمال وقوع جنگ وجود دارد لذا نیرو‌های مسلح آمادگی کامل را دارند.

نیروی دریایی ارتش بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام داد

وی درباره عملیات‌های نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان علیه شناور‌های آمریکایی و اینکه آیا اصابتی به ناوشکن‌های دشمن داشتید گفت: آنچه شواهد و قرائن به ما نشان می‌دهد، این است که در جریان جنگ رمضان، نیروی دریایی ارتش بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های نیرو‌های تروریستی آمریکایی انجام داد. علاوه بر این، حدود ۳۰۰ عملیات نیز علیه منافع آمریکا در مناطق مختلف انجام شد که بحث عملیات با موشک و پهپاد نیز در میان آنها قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش افزود: در همان ابتدای جنگ، همزمان با مورد اصابت قرار گرفتن بیت رهبری و شهادت امام شهیدمان که ضایعه‌ای بسیار بزرگ بود، نیروی دریایی نیز مورد حمله قرار گرفت.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را با کروز هدف قرار دادیم

امیردریادار مقدم ادامه داد: با این وجود، در همان روز نخست، یعنی روز نهم، با استفاده از سامانه‌هایی که در اختیار داشتیم، توانستیم موقعیت شناور‌های آمریکایی را رصد و شناسایی کنیم. در همان دو روز ابتدایی جنگ، موقعیت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» را شناسایی کردیم؛ این شناسایی هم به‌صورت بصری و هم از طریق سامانه‌های در اختیار انجام شد و سپس با استفاده از موشک کروز راهبردی، این شناور مورد هدف قرار گرفت.

وی گفت: در روز سوم جنگ نیز مناطق دوم و سوم ما از سوی هواپیما‌هایی که از عرشه ناو هواپیمابر به پرواز درمی‌آمدند، مورد حمله قرار گرفتند. پس از عملیات ما، این ناو به مدت سه روز هیچ پرتاب و پروازی نداشت و سپس از سواحل ما فاصله گرفت. روز بعد از حمله یا همان شب، این ناو از یکی از کشور‌های ساحلی درخواست کمک کرد و اعلام شد که نیرو‌های آسیب‌دیده دارد. وقتی همه این شواهد را در کنار یکدیگر قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم که ناو هواپیمابر مورد اصابت قرار گرفته است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش افزود: بعد‌ها اعلام شد که این ناو دچار حریق شده است، اما تصاویری که از محل آسیب منتشر شد، از نظر ما با آثار یک آتش‌سوزی معمولی مطابقت نداشت. در آن بخش، آثار پارگی بدنه و تغییر شکل سازه مشاهده می‌شد که به اعتقاد ما نشان‌دهنده اصابت موشک بود.

عملیات ترکیبی ارتش علیه ناو آمریکایی با شماره بدنه ۱۰۳ DDG

دریادار مقدم ادامه داد: یکی دیگر از عملیات‌های مهم ما در میانه جنگ انجام شد. یکی از ناوشکن‌های آمریکایی که تا آنجا که به یاد دارم، شماره بدنه آن ۱۰۳ DDG بود، از صبح همان روز شناور‌های نفتکش و تجاری جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده و برای آنها ایجاد مزاحمت می‌کرد. در پی این اقدام، جلسه‌ای برگزار و مقرر شد برای مقابله با این ناوشکن، عملیاتی طراحی شود تا شناور‌های تجاری ما بتوانند با امنیت بیشتری به مسیر خود ادامه دهند. در نهایت، طرح یک عملیات ترکیبی با استفاده از پهپاد، موشک کروز و سامانه‌های جنگ الکترونیک تدوین شد.

وی گفت: پس از کشف موقعیت ناوشکن، عملیات ترکیبی انجام گرفت و این شناور مورد اصابت قرار گرفت. پس از آن، برای چند روز هیچ اطلاعاتی از موقعیت دقیق آن نداشتیم. این ناوشکن نخستین شناوری بود که پس از این عملیات منطقه را ترک کرد. منتظر بودیم تصاویر یا فیلم‌هایی از آن در دریای سرخ یا کانال سوئز منتشر شود تا وضعیت آن را مشاهده کنیم، اما این شناور برای جلوگیری از آشکار شدن میزان آسیب، مسیر طولانی‌تری را انتخاب کرد و از جنوب آفریقا و مسیر دماغه امید به سمت آمریکا حرکت کرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش افزود: در عملیات دیگری، سه ناوشکن آمریکایی قصد داشتند از «تنگه احد ولایت» عبور کنند و وارد تنگه هرمز شوند. ما به‌صورت ۲۴ ساعته تحرکات نیرو‌های آمریکایی در دریا را رصد می‌کنیم و از موقعیت آنها اطلاع داریم. در پی این موضوع، سریعا جلسه عملیاتی تشکیل و طرح عملیات به تصویب رسید. با استفاده از یک حمله ترکیبی و حجم قابل توجهی از موشک‌ها و پهپادها، این شناور‌ها مورد هدف قرار گرفتند.

دریادار مقدم ادامه داد: یکی از این شناور‌ها حدود یک ساعت در منطقه متوقف ماند و تحرک خود را از دست داده بود. پس از مدتی توانست حرکت کند و منطقه را ترک کرد. روز بعد از این عملیات نیز رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد شناور‌هایی که قصد ورود به تنگه هرمز را داشتند، آسیب جزئی دیده‌اند. با توجه به نوع تجهیزات و حجم آتشی که در این عملیات استفاده شد، ارزیابی ما این بود که آسیب وارده به شناور‌ها جدی بوده است.

وی یادآور شد که اینها تنها بخشی از عملیات‌هایی است که نیروی دریایی ارتش علیه شناور‌های آمریکایی انجام داده است. به اعتقاد ما، مجموعه این اقدامات باعث شده است نیرو‌های آمریکایی از نزدیک شدن به سواحل جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند و امروز نیز با فاصله‌ای بیش از هزار کیلومتر، در بخش‌هایی از دریای عرب و شمال اقیانوس هند حضور داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش افزود: اگر بخواهیم از پیروزی سخن بگوییم، باید به تجربه تاریخی نیز توجه کنیم. پس از جنگ جهانی دوم، فاتحان جنگ در حالی که خود را پیروز می‌دانستند، در نشست‌هایی درباره تقسیم مناطق مختلف جهان تصمیم‌گیری می‌کردند. در شرایطی که برخی کشور‌ها با ویرانی‌های گسترده مواجه بودند، قدرت‌های پیروز خود را فاتح میدان می‌دانستند.

چرا آمریکا شکست را نپذیرفت

وی ادامه داد:، اما واقعیت جمهوری اسلامی را امروز داریم می‌بینیم. آیا واقعا می‌توانیم آثار خرابی جنگ را در جامعه مشاهده کنیم؟ همان‌طور که در ابتدا گفتم، اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند میدان را ترک کنند و شکست را بپذیرند، شاید این کار را انجام می‌دادند؛ اما، چون خود را یک ابرقدرت می‌دانستند، حاضر به پذیرش شکست نشدند و از میدان خارج نشدند. چرا؟ چون اگر می‌رفتند، اولا خودشان شکست‌خورده بودند؛ ثانیا قدرت چهارم جهانی به نام جمهوری اسلامی ایران ظهور کرده بود.

دریادار مقدم ادامه داد:، اما سه رکن اساسی و مؤلفه‌های برترساز وجود داشت که امروز باعث شده است ما در این میدان نابرابر به پیروزی برسیم. نخست، ایمان و اعتقاد اسلامی، معنویت و باور عمیق ملت شریف ایران و نیرو‌های مسلح به اهل‌بیت پیامبر (ص)، به‌ویژه فرهنگ عاشورایی و مهدویت است.

وی ادامه داد: دوم، نقش فوق‌العاده امامین انقلاب و رهبری جمهوری اسلامی ایران است؛ از آغاز انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گرفته تا امروز. نقش حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهیدمان و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی، در هدایت و حفظ اقتدار نظام، نقشی اساسی و تعیین‌کننده بوده است؛ و موضوع سوم، وجود نیرو‌های مسلح مقتدر است؛ نیرو‌هایی که در کنار مردم مؤمن، ولایت‌مدار و ایثارگر، همواره حضور داشته‌اند و دارند.

وی تاکید کرد: محضر مردم شریف ایران عرض می‌کنیم که امروز نیروی دریایی ارتش، هم از نظر روحیه و هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات، در شرایطی به‌مراتب بهتر از، پیش از جنگ ۴۰روزه قرار دارد.

دریادار مقدم گفت: از ملت شریف ایران نیز تشکر می‌کنیم چرا که یکی از عواملی که باعث شد رزمندگان و سربازان این ملت بتوانند در برابر دشمن ایستادگی کنند و در میدان نبرد عملکرد مطلوبی داشته باشند، حضور و حمایت مردم بود. من این موضوع را صمیمانه عرض می‌کنم که ما خود را پیروز این میدان می‌دانیم و حضور مردم در صحنه یکی از عوامل مهم این موفقیت بود. انتظار داریم مردم همچنان در صحنه حضور داشته باشند و اجازه ندهند نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی محقق شود.