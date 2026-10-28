کد خبر: 1387429
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
علی علوی

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید پاسخ رهبر انقلاب به نامه‌های جمعی از دانشجویان که در ماه‌های اخیر برای ایشان ارسال کرده‌اند، نخستین یا از نخستین اسناد رسمی «هم‌عهدی» نسل جوان با رهبری جدید در دوره‌ی پس از رهبر شهید است که چنین سنتی داشتند و بار‌ها ارتباط با نسل جوان را حفظ و تقویت کردند. 

پاسخ رهبر انقلاب به نامه‌های جمعی از دانشجویان که در ماه‌های اخیر برای ایشان ارسال کرده‌اند، نخستین یا از نخستین اسناد رسمی «هم‌عهدی» نسل جوان با رهبری جدید در دوره‌ی پس از رهبر شهید است که چنین سنتی داشتند و بار‌ها ارتباط با نسل جوان را حفظ و تقویت کردند. 
«هم‌عهدی» در این پاسخ، یک راهبرد است. عزم و اراده‌ی دانشجویان فراتر از یک احساس مثبت یا تعارف عرفی چونان «رشته‌ی اتصال» و «میثاق محکم» میان رهبری و جوانان معرفی شده است. این یعنی مشروعیت و استمرار حرکت انقلاب، از طریق پیوند دوسویه و تعهد متقابل میان رهبری و نسل جوان بازتولید می‌شود. 
این راهبرد البته مخصوص رهبر جوان ما نیست. پیوند این هم‌عهدی به «میراث خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید»، تداوم گفتمانی نظام را برجسته می‌کند. نسل جدید در نگاه حضرت سیدمجتبی نسل z و نسل منفک از گذشته‌ی خود نیست. این نسل را ایشان وارث یک مسیر تاریخی می‌داند. تأکید بر «قوت و اقتدار ایران» چونان هدف نهایی این هم‌عهدی، نشان می‌دهد معظم‌له، مشارکت جوانان را در چارچوب حفظ و تقویت امنیت و قدرت ملی تعریف می‌کند، و نگاهی تشریفاتی به آن ندارد. 
از منظر اجتماعی، پاسخ رهبری الگویی مشخص برای نقش‌آفرینی جوانان معرفی می‌کند: «سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس» و «انس با خدا» و «آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت». در کمتر پیامی از ایشان ذکر امام‌زمان نمی‌رود و این یک رویکرد اجتماعی است که پیشرفت مادی و علمی را بدون پایه‌های اعتقادی و اخلاقی ناقص می‌داند. 
هدف نهایی این مسیر نیز «قله‌های پیشرفت و تمدن اسلامی‌- ایرانی» معرفی شده است؛ یک افق اجتماعی بلندمدت که در آن دانشجویان «لشکریان هم‌عهد» برای ساختن یک تمدن نوین اسلامی هستند، نه متخصصانی در فکر مهاجرت و خدمت به دشمنان یا کسانی که دچار بی‌هدفی و روزمرگی در زندگی شوند. باید انگیزه‌های فردی دانشجویان با یک طرح اجتماعی و تمدنی کلان پیوند زده شود. 
قوی‌ترین لایه این نامه، اما بخش عاطفی آن است. رهبری، دانشجویان را «فرزندان عزیزم» خطاب می‌کند و از «نامه‌های پُرمهر» شان و «الطاف فراوان» آنان سخن می‌گوید. فراتر از این عواطف، حقی است که رهبری‌معظم برای دانشجویان قائل است: «برای همه‌ی شما که حقی بر گردن اینجانب قرار داده‌اید، دعاگویی خاص خواهم داشت». 
پیامی پر از عاطفه، راهبرد و امید به پیشرفت و ساختن ایران آینده که خاری است در چشم دشمنانی که با دو جنگ اخیر می‌خواستند «آینده» را از ایران بگیرند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رهبر انقلاب ، دانشجویان ، امنیت ، انسجام ملی
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