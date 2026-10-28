کد خبر: 1387416
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

فاطمه بصیری

جوان آنلاین: پهلوی با نقاب ایران‌دوستی، عامدانه درست همان مسیر ایران‌ستیزی را دنبال می‌کند که کارفرمایانش یعنی رژیم اسرائیل و امریکا می‌خواهند. اسناد صریح و انکارناپذیری وجود دارند که هدف نهایی امریکا از دشمنی با ایران را تجزیه و فروپاشی سرزمینی معرفی می‌کنند. اسنادی که هرگز در رسانه‌های وابسته معاند بازتاب نمی‌یابند تا مقلدان کوکورانه جز روایت‌های تحریف‌شده، چیزی از جنایت‌ها و توطئه‌های فاجعه‌بار پیش‌رو ندانند. 
در تمام رویداد‌های تلخ تروریستی از جمله آشوب که طی این سال‌ها پهلوی مانند عروسک خیمه‌شب‌بازی برای امریکا و رژیم اسرائیل میدان‌داری کرد، با هدف تجزیه و تکه‌تکه کردن ایران بود. به این خیال که شاید امریکا بعد از راه‌انداختن دریای خون که خود پهلوی آن را ضروری می‌دانست، برای آنها هم یک سهم در ایران چندپاره کنار گذاشته باشد، اما این نیات شوم با وجود همه پنهان‌کاری، بار‌ها در اظهارات کارفرمایان امریکایی و اسرائیلی و حتی نزدیکان رضا پهلوی، موجب رسوایی این فرقه ضدایرانی شده‌است. 
دنیل لوی، رئیس پروژه امریکا و خاورمیانه و مذاکره‌کننده پیشین اسرائیل در مذاکرات صلح به تازگی اذعان داشته که خاندان پهلوی ابزاری برای اسرائیل در راستای ایجاد آشوب در ایران بودند. هدف کلان اسرائیل، فروپاشی دولت، ایجاد هرج‌ومرج و تجزیه ایران است، اما برنامه‌های آنها تاکنون همگی با شکست روبه‌رو شده‌اند. پهلوی پیش از این، وقتی در نشست شورای روابط خارجه امریکا به او گفته شد که رژیم اسرائیل به فکر تجزیه ایران است، از اتخاذ موضع و پاسخگویی طفره رفت و با طرح مسائل غیرمرتبط آن را به حاشیه کشاند. 
پیش از این محمد منظرپور، سردبیر سابق بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال به نقل از منابع اسرائیلی گفته بود اسرائیل نمی‌خواهد هیچ‌یک از رقبای اپوزیسیون در ایران بر دیگری غلبه و هژمون شود، چون هدفش فروپاشی ایران است. در همین راستا، اسرائیل هم‌زمان به پهلوی و گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق (منافقین)، جریانات پان‌ترک، حزب کومله و حزب دموکرات کردستان، خلق عرب الاهواز و جیش‌العدل کمک می‌کند. در نتیجه، پهلوی نمی‌تواند تناقضات کلامی و رفتاری خود را پنهان نماید. گرچه وی سعی دارد در برابر تجزیه‌طلبی موضعی اتخاذ کند که خودش را از این جریان‌ها جدا نشان بدهد، اما همسویی کامل وی با سیاست‌های امریکا و رژیم اسرائیل و آمد و شد آن به سرزمین‌های اشغالی، نشان می‌دهد که پهلوی نه خودش به تنهایی بلکه همراه با دیگر گروهک‌های تروریستی به فکر تجزیه ایران است. 
یکی از نمود‌های آن، شکست طرح امریکایی منشور همبستگی در دوران پساآشوب ۴۰۱ با هدف ائتلاف تمام نیرو‌های اپوزیسیون از جمله عبدالله مهتدی، رهبر تروریست‌های کومله و حامد اسماعیلیون نماینده منافقان علیه ایران بود، اما این منشور عمری نداشت و اعضا پس از آن شدیداً با هم درگیر شدند. پس از انتشار منشور، منتقدان متعلق به اپوزیسیون آن را به دلیل نبود و عدم درج ملیت ایرانی، زبان فارسی و تمامیت ارضی کشور، «منشور تجزیه» نامیدند. درخواست تشدید تحریم‌ها و حمایت از حمله نظامی به ایران نیز از دیگر انتقاد‌های مطرح‌شده علیه امضاکنندگان آن بود. اما اصل و ریشه این اقدامات در راهبرد کلان امریکا همچون طرح خاورمیانه جدید برای تجزیه ایران نهفته است. مقامات بلندپایه امریکایی بار‌ها و بار‌ها در سخنان خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند که در صدد هستند نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون متلاشی و به کشور‌های کوچک‌تر تقسیم نمایند. اظهارات ترامپ مبنی بر مسلح کردن تجزیه‌طلبان نمونه جدیدی از این تلاش‌هاست. در سال ۲۰۰۳ نیز ویلیام بی‌من استاد دانشگاه براون، طرح دولت بوش برای تغییر رژیم ایران را بر اساس حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، حمایت از سازمان مجاهدین خلق و سلطنت‌طلب و دخالت نظامی در صورت لزوم را معرفی کرد. این طرح بر پایه شکاف‌های سیاسی- اجتماعی داخل ایران و با ابزار‌هایی مانند عملیات پنهان، کمک مالی به اپوزیسیون، حمایت از گروه‌های داخلی، انزوای دیپلماتیک و تخریب روند بازسازی اقتصادی طراحی شده‌بود. طرح اسرائیل بزرگ رژیم صهیونیستی هم در بطن طرح خاورمیانه جدید قرار دارد. طرحی که رژیم صهیونیستی در سال‌های آخر به شدت آن را دنبال می‌کند و نتانیاهو هم بار‌ها پیاده‌سازی آن را برای بقای اسرائیل ضروری دانست. 
تحولات کنونی و جنگ‌های جنایت‌باری که پهلوی و هوادارانش از امریکا و رژیم اسرائیل برای ایران می‌خواهند نیز در همین چهارچوب قرار دارد. پهلوی‌ها همچون پدران فاسد و وابسته‌شان، پیش‌دستانه خواهان هر آن چیزی هستند که دشمن برای تجزیه ایران می‌خواهد. خاطره پرویز خسروانی درباره روایت حسین فردوست رفیق دیرین شاه از نقشه امریکا برای تجزیه ایران نشان می‌دهد سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده به همراه پهلوی به فکر تجزیه ایران بود. بر اساس این روایت، همان شب با طرحی روی کاغذ به او نشان داده شده که شاه باید برود. این طرح که دو سال پیش در امریکا تهیه شده بود، ایران را تجزیه می‌کرد: شمال فدرال، کردستان مستقل، آذربایجان تابع روس‌ها و جنوب زیر نظر یک سازمان بین‌المللی نفت. همچنین اصفهان، شیراز و تهران به‌عنوان ایران باقی می‌ماند و از مسیر بلوچستان نیز راهی به خلیج فارس برای شوروی در نظر گرفته می‌شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، ایران ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

بدون شرح

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

منطقه با منطق ایرانی

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

۴ درس جنگ اوکراین

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

شلیک به خودی از رسانه ملی!

شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود

ایران فرسودگی هژمون امریکا را افشا کرد

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار