کد خبر: 1387415
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
‌با اشاره به دستور رهبر انقلاب برای عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح»

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

1 رئیس‌جمهور با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری شروط مطرح‌شده با هدف عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی مهم برای ترسیم افق آینده کشور دانست و تأکید کرد: دولت با تمام ظرفیت، تحقق تدابیر رهبری را دنبال خواهد کرد

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری شروط مطرح‌شده با هدف عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی مهم برای ترسیم افق آینده کشور دانست و تأکید کرد: دولت با تمام ظرفیت، تحقق تدابیر رهبری را دنبال خواهد کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته در جلسه هیئت دولت، با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پیگیری تحقق شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور با هدف خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی بزرگ و مهم و ناظر بر ترسیم افق پیش‌روی کشور دانست و تأکید کرد که مجموعه دولت با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اهداف و تدابیر تعیین‌شده تلاش خواهد کرد. 
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط متغیر کشور اظهار داشت: تمامی وزیران، رؤسا و معاونان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن حفظ آمادگی کامل، متناسب با اقتضائات موجود، مدیریت و کاهش هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و تقویت توان ملی استفاده کنند. باید با مدیریت صحیح منابع و اصلاح فرآیند‌ها نشان دهیم که کشور از ظرفیت تاب‌آوری بالایی برخوردار است و در برابر هرگونه تهدید، تحریم و فشار خارجی، با قدرت و انسجام ایستادگی خواهد کرد. دشمنان نباید تصور کنند که با افزایش فشار‌ها و تهدید‌ها می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کرده و کشور را به تسلیم وادار کنند. پزشکیان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از شرایط موجود برای اصلاح برخی رویه‌های اجرایی، تصریح کرد: وضعیت کنونی در کنار دشواری‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در فرآیند‌های ناکارآمد، رفع موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضروری باشد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصلاح ساختار‌های موازی، سامان‌دهی سازمان‌های مرتبط، بررسی امکان ادغام واحد‌های هم‌پوشان و تعطیلی ساختمان‌ها و مجموعه‌های بی‌بازده یا کم‌بازده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و حفظ آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط مختلف کمک کند. پزشکیان افزود: تحقق این اهداف از طریق مدیریت بهینه تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی باید با بازنگری در شیوه‌های فعالیت خود، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند. 

 دعوت به مشارکت در مدیریت مصرف 
رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در عبور از شرایط دشوار، خواستار همراهی مردم، مسئولان، فعالان سیاسی، فرهنگیان، روحانیت و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ملی شد. پزشکیان مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را از الزامات اساسی عبور موفق از محدودیت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تقویت تاب‌آوری بدون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا امکان‌پذیر نیست. با مشارکت عمومی، صرفه‌جویی و استفاده مسئولانه از منابع می‌توان شرایط موجود را به شکل مطلوب‌تری مدیریت کرد و از ظرفیت‌های کشور برای تأمین نیاز‌های اساسی و حفظ پایداری خدمات بهره گرفت. 

 گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر 
در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تابلوی تصویری شهیده آوینا برزگر، کودک دو‌ساله‌ای را که در حمله امریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد به شهادت رسید، به نمایندگی از مادر این شهیده به رئیس‌جمهور اهدا کرد. پزشکیان در این بخش، با اشاره به پیگیری موضوع شهادت غیرنظامیان و کودکان ایرانی در مجامع بین‌المللی اظهار داشت: در سازمان ملل متحد، نشست‌های بین‌المللی، اجلاس‌های مرتبط با بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نشست‌های زیست‌محیطی و همچنین دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک، یاد شهدای جنگ اخیر گرامی داشته شده و ابعاد این حوادث مورد توجه قرار گرفته‌است. رئیس‌جمهور با محکوم کردن حملات به غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، در حوادث میناب و لامرد، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بشردوستانه توصیف کرد و گفت: هدف قرار گرفتن مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و منازل مسکونی، در حالی که از مبارزه با تروریسم سخن گفته می‌شود، پرسش‌های جدی درباره تناقض میان ادعا‌های مطرح‌شده و عملکرد عاملان این حملات ایجاد می‌کند. پزشکیان افزود: در گفت‌و‌گو با سران کشور‌های مختلف، این موضوع مطرح شده و واکنش‌ها و مواضع ابرازشده نشان می‌دهد که چنین اقدامات ضدبشری با محکومیت مواجه شده‌است. همچنین در دیدار با شماری از مدیران اندیشکده‌های امریکایی، آنها ضمن عذرخواهی از ملت ایران اعلام می‌کردند که به خاطر داشتن چنین رئیس‌جمهوری شرمنده‌اند و از عمق این جنایات مبهوت و متحیر مانده‌اند. 
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ثبت و پیگیری ابعاد این حوادث در حافظه تاریخی و عرصه بین‌المللی تصریح کرد: یاد این شهدا هرگز از خاطر ملت ایران نخواهد رفت و ابعاد این جنایات در تاریخ باقی خواهد ماند که چگونه کسانی که به خاطر مسئله‌ای کوچک دنیا را به هم می‌ریزند، در مقابل دیدگان جهانیان مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و خانه‌های مردم ما را بمباران کردند و بعد ادعا کردند که ما تروریست‌ها را هدف قرار دادیم! آیا کودکان میناب و لامرد و کودکان غزه تروریست بودند؟ پزشکیان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه خانواده‌های شهدای میناب و لامرد و مادر شهیده آوینا برزگر، برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی مسئلت کرد و گفت: فقدان فرزند برای خانواده‌ها رنجی عمیق و دشوار است، اما آزمون الهی است و امیدواریم خداوند به خانواده‌های داغدار و همه ما توان و صبر عنایت کند تا بتوانیم در برابر این حوادث ایستادگی کرده و در مسیر پاسداشت خون شهدا مسئولانه عمل کنیم و شرمنده آنها نشویم. 

 گزارش تحولات دیپلماتیک 
در ادامه جلسه هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسائل مرتبط با ایران و امریکا ارائه کرد. همچنین گزارشی از سفر رئیس‌جمهور به مسکو و دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در این سفر ارائه شد. در تشریح ابعاد این سفر و تحولات دیپلماتیک منطقه، بر نقش مقاومت ملت ایران، اقتدار نیرو‌های مسلح، مدیریت دستگاه‌های اجرایی و رهبری و تدابیر مقام معظم رهبری در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد. در تشریح پیام سفر مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به ایران، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت سازوکار‌های مشترک امنیتی و جلوگیری از گسترش تنش‌ها و درگیری‌ها تأکید شد.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: رئیس جمهور ، شورای عالی امنیت ، امنیت
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