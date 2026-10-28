کد خبر: 1387407
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی

کشف ۲/۵ تن مواد مخدر از ۲ باند مسلح قاچاق

جوان آنلاین: دو باند مسلح قاچاق مواد مخدر که محموله‌های افیونی را از مرز‌های شرقی به استان‌های مرکزی کشور منتقل می‌کردند، در دو عملیات جداگانه پلیس منهدم شدند. در این عملیات‌ها بیش از ۵/۲ تن انواع موادمخدر، از جمله ۷۰۰ کیلوگرم شیشه، کشف و پنج نفر از اعضای اصلی باند‌ها دستگیر شدند. 
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا با اعلام این خبر گفت: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا پس از چند ماه اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت باند‌ها و شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق، در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان موفق به شناسایی دو باند مسلح شدند که در زمینه انتقال و قاچاق موادمخدر از مرز‌های شرقی به استان‌های مرکزی کشور فعالیت داشتند. وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌های اطلاعاتی، اعضای این دو باند بامداد دیروز در جریان دو عملیات جداگانه و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفتند و ضربه سنگینی به شبکه قاچاق آنها وارد شد. سخنگوی فراجا با اشاره به حجم موادمخدر کشف‌شده در این عملیات‌ها ادامه داد: در مجموع بیش از دو تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم آن شیشه بود. بخش دیگر محموله‌ها نیز شامل موادی مانند تریاک، حشیش و هروئین می‌شد. 
سردار منتظرالمهدی با اشاره به دستگیری پنج نفر از اعضای اصلی این باند‌ها گفت: در جریان عملیات‌های پلیسی، پنج دستگاه خودرو نیز توقیف شد و مقادیری سلاح جنگی سبک و نیمه‌سنگین، مهمات و دستگاه‌های بی‌سیم از متهمان کشف شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاچاق ، مواد ، پلیس
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