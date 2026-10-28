کد خبر: 1387402
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
استقلال می‌توانست بازنده نباشد

شکست در زمین تاکتیک

1 هفته سوم لیگ نخبگان آسیا برای ایران با شکست تراکتور آغاز و با شکست استقلال خاتمه یافت! استقلالی که تنها به‌خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به العین در رده دوم جدول قرار داشت، اما با کسب نخستین باخت مقابل شباب‌الاهلی، به رده چهارم سقوط کرد
دنیا حیدری

جوان آنلاین: هفته سوم لیگ نخبگان آسیا برای ایران با شکست تراکتور آغاز و با شکست استقلال خاتمه یافت! استقلالی که تنها به‌خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به العین در رده دوم جدول قرار داشت، اما با کسب نخستین باخت مقابل شباب‌الاهلی، به رده چهارم سقوط کرد. 
هیچ‌کس انتظار چنین نتیجه‌ای را از شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نداشت، نه صرفاً، چون استقلال هر دو بازی قبلی را با برتری پشت سر گذاشته بود، استقلال می‌توانست بازنده این دیدار نباشد. استقلال در ورزشگاه راشد دوبی نتیجه دیداری را واگذار کرد که تا دقیقه ۶۹ می‌توانست آن را در چارچوب برنامه‌های دفاعی خود پیش ببرد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برای مدت زیادی توانستند فضای مرکزی را محدود و حریف را از رسیدن به موقعیت‌های پرتعداد محروم کنند. با وجود این استقلال دقیقاً از همان نقطه‌ای ضربه خورد که انتظارش می‌رفت؛ از عدم مهار سردار آزمون. البته نمی‌توان شکست استقلال برابر الاهلی را صرفاً به دو اشتباه دفاعی یا برتری فردی سردار آزمون تقلیل داد، خصوصاً که تفاوت مدیریت حمله و واکنش دو تیم به تغییر شرایط مسابقه نقش قابل توجهی در رقم خوردن این شکست داشت. با وجود این استقلال می‌توانست با مهار کامل سردار آزمون، شرایط را جهت کسب نتیجه‌ای جز باخت مهیا کند. اما صرفاً به حفظ آرایش دفاعی بدون زوم کردن روی آزمون محدود ماند و همین مسئله باعث شد شباب‌الاهلی امارات با افزایش سرعت و تنوع حملات، ساختار دفاعی استقلال را سر فرصت باز کند و با فرو ریختن دروازه فرعباسی به آنچه می‌خواست دست یابد. 
بختیاری‌زاده شاگردانش را با سیستم ۳-۴-۳ روانه میدان کرد. ساختاری که هنگام دفاع، به خطی متراکم تبدیل می‌شود. هدف سرمربی استقلال ایجاد دیواره دفاعی مستحکم جهت بستن عمق دفاع و محدود کردن فضای فعالیت مهاجمان حریف بود. تاکتیکی که در دقایقی از نیمه نخست جواب داد، اما فاصله میان دفاع و حمله، خروج از فشار حریف را برای استقلال دشوار کرده بود. به همین دلیل استقلال پس از تصاحب توپ، به جای انتقال حساب شده و منسجم بازی به زمین حریف، عمدتاً به پاس‌های مستقیم یا حرکات انفرادی متکی می‌شد. 
شباب‌الاهلی، اما با استفاده از دو هافبک مرکزی برای حفظ تعادل گردش توپ، با پاس‌های عمقی از کناره‌ها برای دور زدن دفاع فشرده استقلال تلاش می‌کرد. در چنین شرایطی، سردار آزمون نقش تأثیرگذاری را برای شباب‌الاهلی بازی می‌کرد. او صرفاً یک مهاجم هدف نبود، بلکه با عقب آمدن برای دریافت توپ جهت استفاده از فضای پشت مدافعان، هم در اتصال خطوط مؤثر بود هم در حمله به عمق. حال آنکه استقلال برخلاف انتظار در حمله نتوانست آن بازی همیشگی را از یاسر آسانی ببیند. شباب‌الاهلی همچنین در مدیریت نیمه دوم نیز برگ برنده را در دست داشت، به‌طوری‌که با ورود بازیکنان تازه‌نفس، تحرک و قدرت نفوذ خط حمله را افزایش داد تا استقلال را وادار به اتخاذ تصمیمات سریع مقابل حملات سرعتی کند و در چنین شرایطی رخ دادن اشتباه از سوی مدافعان امری طبیعی است. در واقع استقلال، نه توانست ارتباط میان خط میانی و مهاجمان را تقویت و نه فشار مؤثری بر گردش توپ میزبان ایجاد کند. همین مسئله باعث ایجاد فضای بیشتری برای ضدحملات شباب‌الاهلی شد و با مشارکت تأثیرگذار سردار آزمون، سرانجام استقلال نخستین باخت این فصل خود در لیگ قهرمانان را تجربه کرد، آن‌هم در شبی که سهراب بختیاری‌زاده بر این باور بود که تیمش چهره تیم بازنده را نداشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: استقلال ، پرسپولیس ، ورزش
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