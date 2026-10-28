بازگشت دادگر به تیراندازی

جوان آنلاین: علی دادگر بار دیگر مدیریت فدراسیون تیراندازی ایران را به دست گرفت. مجمع انتخاباتی این فدراسیون روز گذشته برگزار شد و دادگر در دور دوم رأی‌گیری موفق به کسب بیشترین آرا شد.

با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، یکی از فدراسیون‌های المپیکی از بلاتکلیفی درآمد و این رشته مدال‌آور رئیس جدیدش را شناخت. از مجموع شش نامزد تأیید صلاحیت‌شده، تنها سه نامزد در انتخابات شرکت کردند.

انتخابات تیراندازی دومین مجمعی بود که طبق دستورالعمل جدید وزارت ورزش بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. براساس این دستورالعمل اصحاب رسانه بیرون از مجمع حضور داشتند و منتظر اتمام پروسه رأی‌گیری ماندند. علی دادگر، حسین زکی‌زاده و عباس محمدی‌پور برای پست ریاست رقیب هم بودند. در دور اول رأی‌گیری؛ دادگر ۲۵ رأی، زکی‌زاده ۱۹ رأی و محمدپور پنج رأی به دست آوردند. در دور دوم، اما دادگر توانست ۲۶ رأی از مجمع بگیرد، درحالی‌که زکی‌زاده ۲۵ رأی به دست آورد. همین یک رأی بیشتر کافی بود تا دادگر پس از چند سال دوری دوباره بر صندلی ریاست فدراسیون تیراندازی تکیه بزند. دادگر در سال ۱۳۹۶ رئیس این فدراسیون بود و پس از اتمام دوره مدیریتش جای خود را به مرتضی قربانی داد. ابراهیم برخورداری، سیدسالار محمدنیا و مسعود نصرتی، سه نامزد انصرافی بودند.

رئیس جدید فدراسیون تیراندازی کسب سهمیه المپیک و حضور موفق در بازی‌های لس‌آنجلس ۲۰۲۸ را مهم‌ترین برنامه مدیریتی خود خواند. علی دادگر در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی از بازگشت دوباره به این فدراسیون از نتایج ضعیف بازی‌های آسیایی ناگویا انتقاد کرد: «بعد از پنج سال دوری به فدراسیون بازگشتم. مهم‌ترین برنامه من کسب سهمیه المپیک است و با توجه به عملکرد ضعیف در ناگویا کارمان سخت خواهد بود. ملی‌پوشان مسابقات قطر را در پیش دارند و سعی می‌کنیم تیم را تقویت کنیم تا حداقل یکی، دو سهمیه بازی‌های المپیک بگیریم.»

دادگر استفاده از پتانسیل مربیان خارجی و احیا کردن مسابقات لیگ را از دیگر برنامه‌هایش عنوان کرد: «مربیان ما با تمام توان کار می‌کنند، اما بضاعت ما بیشتر از این نیست. با رایزنی باید از پتانسیل خارجی کمک بگیریم. البته در این راه براساس توان مالی برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در خصوص لیگ‌ها نیز باید بگویم لیگ اهداف پروازی با رفتن من رفت! قول می‌دهم به سرعت لیگ‌ها را احیا خواهیم کرد. همچنین در پشتوانه‌سازی ضعف داریم و باید نسل جدید را تربیت کنیم.»

رئیس جدید فدراسیون با اشاره به حواشی محمد بیرانوند، ملی‌پوش تیراندازی بر رعایت حرمت‌ها و به حداقل رساندن حواشی تأکید کرد: «بیرانوند در زمان من کشف شد و سهمیه المپیک گرفت. او نخبه است و این مسئله درون خانواده حل خواهد شد. ورزشکار و مربی اگر سرجایشان نباشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. امیدوارم شاهد کمترین بداخلاقی در فدراسیون باشیم و تکرار ناملایمتی‌ها برایم آزاردهنده خواهد بود. این مسئله خط

قرمز من است.»

دادگر در خصوص کمبود فشنگ و ساچمه گفت: «از قدیم مشکل فشنگ، ساچمه و سلاح داشتیم و باید به دنبال راهکار باشیم تا تحریم‌ها را دور بزنیم. وقتی ورزشکار فشنگ ندارد، چه انتظاری از او داشته باشیم. بخش عمده این مشکلات را مرتفع خواهیم کرد.»