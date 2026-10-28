و حالا شاگردان درستکار 

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی از امروز به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز می‌شود که درخشش فوق‌تصور تیم ملی فرنگی و دفاع جانانه شاگردان حسن رنگرز از عنوان قهرمانی‌شان کار را برای مردان پژمان درستکار سخت کرده است.

بچه‌های تیم ملی کشتی آزاد برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره گذشته خود کار سختی را پیش‌رو دارند. بازگشت کشتی‌گیران آماده روسیه و حضور امریکا با ترکیبی کامل به‌عنوان دو رقیب سنتی ایران از یک طرف و حضور تیم‌هایی، چون ژاپن، گرجستان و کشور‌های آسیای میانه از سوی دیگر باعث شده تا کار برای آزادکاران ایران سخت‌تر از همیشه باشد.

ایران در دوره گذشته این مسابقات با کسب دو مدال طلا، دو نقره، سه برنز و مجموع ۱۴۵ امتیاز، بالاتر از امریکا برای هفتمین بار بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. در آن رقابت‌ها، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع به مدال طلا رسیدند و احمد محمدنژاد‌جوان و امیرعلی آذرپیرا مدال نقره کسب کردند. همچنین محمد نخودی، کامران قاسم‌پور و امیرحسین فیروزپور نیز به مدال برنز دست یافتند. از این جمع تنها امیرعلی آذرپیرا به تشخیص کادر فنی جای خود را به حسن یزدانی داد و بقیه این فرصت را دارند تا باز هم در رقابت‌های جهانی برای ایران کسب مدال کنند.

پژمان درستکار، سرمربی موفق تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران با این ترکیب گام به میدان رقابت‌های قهرمانی جهان در آستانه گذاشته است. در ۵۷ کیلو میلاد والی‌زاده، احمد محمدنژاد‌جوان ۶۱، رحمان عموزاد ۶۵، سینا خلیلی ۷۰، در ۷۴ کیلو امیرمحمد یزدانی، ۷۹ محمد نخودی، ۸۶ کامران قاسم‌پور، ۹۲ امیرحسین فیروزپور، حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی در ۹۷ و در نهایت امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم، نفراتی هستند که برای کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال جهان تا پای جان تلاش می‌کنند. امروز و در آغاز رقابت‌ها کشتی‌های مقدماتی تا نیمه‌نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ برگزار می‌شود که طی آن دو ستاره کشتی آزاد ایران، یعنی رحمان عموزاد و حسن یزدانی، کاپیتان تیم ایران روی تشک می‌روند. بدون تردید عملکرد این دو ستاره کشتی و موفقیت آنها نقش بسزایی در روحیه تیم برای روز‌های سخت پیش‌رو دارد. البته در این میان نباید از مسائل داوری و اعمال نفوذ‌ها هم غافل بود. مسئله‌ای که در رقابت‌های کشتی فرنگی هم گریبانگیر تیم ملی کشورمان شد و در چند وزن به‌وضوح حق فرنگی‌کاران ایران ضایع شد. صبح فردا جمعه و در روز دوم رقابت‌ها، مسابقات مقدماتی تا نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و همچنین دیدار‌های شانس مجدد، رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری خواهد شد. احمد محمدنژادجوان در ۶۱، سینا خلیلی در ۷۰، کامران قاسم‌پور ۸۶ و امیرحسین زارع در ۱۲۵ ملی‌پوشانی هستند که فردا صبح کشتی‌های خود را آغاز می‌کنند.

کشتی‌های چهار وزن پایانی این رقابت‌ها هم صبح شنبه همزمان با برگزاری دیدار‌های شانس مجدد و رده‌بندی و فینال چهار وزن روز جمعه برگزار می‌شود که طی آنها میلاد والی‌زاده در ۵۷، امیرمحمد یزدانی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ با رقبای خود سرشاخ می‌شوند. کشتی‌های رده‌بندی و فینال این چهار وزن یک‌شنبه برگزار می‌شود.

این قاب را به‌خاطر بسپارید

این تصویر را به‌خاطر بسپارید. این قاب از آن قاب‌های کم‌تکرار جهان ورزش و کشتی است. البته کشتی ایران با امثال حسن رنگرز و شاگردان و کادر فنی کاربلدش و پشتوانه قوی تا سال‌ها می‌تواند چنین قاب‌هایی خلق کند، اما به هر حال این قاب را فعلاً به‌خاطر بسپارید، چون در شرایطی شکل گرفته که تمام دنیا متحد شده بودند تا پرچم خوشرنگ کشورمان را پایین بکشند، اما نتوانستند. شاگردان حسن رنگرز یک روز قبل از پایان مسابقات جهانی قهرمانی خود را قطعی کردند، درست پیش از مشخص شدن وضعیت شش وزن پایانی. تیم رنگرز از عنوان خود دفاع کرد، افتخاری که برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی ایران رقم خورد. کسب ۹ مدال از ۱۰ وزن اتفاقی تاریخی بود. حضور در هفت فینال از ۱۰ وزن تاریخی بود. آماری کم‌سابقه در تاریخ کشتی فرنگی کشور، مبارزه با ناداوری‌ها تاریخی بود و همین‌ها باعث می‌شود که این قاب ماندگار باشد. پس این قاب را به‌خاطر بسپارید و منتظر تکرارش باشید خیلی زود!