غلط کردیم! 

جوان آنلاین: نه اسپانیا، نه لالیگا، نه رئال‌مادرید و نه خود کیلیان امباپه، حتی تصورش را هم نمی‌کردند که مجبور باشند برای حفظ آبرو و جلوگیری از ضرر زیان وحشتناک مالی از چینی‌ها عذرخواهی کنند.

چینی‌ها ظرف چند ساعت از پخش ویدئویی که در آن امباپه دانسته یا ندانسته به رهبر آنها توهین کرد کاری کردند که کل اسپانیا بابت مهاجم فرانسوی شاغل در لیگ‌شان تقریباً به «غلط کردن» بیفتد! امباپه ندانسته کاری کرد که قدرت چینی‌ها در جهان به نمایش گذاشته شد. اینکه آنها به شرق و غرب عالم تسلط دارند و می‌توانند تنها با چند ساعت تهدید و تحریم اروپایی‌های مغرور را سرجایشان بنشانند، خیلی چیز‌ها را ثابت کرد. حالا امباپه و بقیه فوتبالیست‌های مغرور اروپایی حتماً از این به بعد هنگام حرف زدن حواس‌شان هست، کاری نکنند که به «غلط کردن» بیفتند.

امباپه به‌طور حتم زمانی که به رهبر چین توهین کرد، تصور چنین واکنشی را نداشت. شاید پیش خودش فکر می‌کرد چه اهمیتی دارد کسی را در شرق دور مسخره کند، ولی وقتی مجبور شد به سه زبان زنده دنیا از مردم چین عذرخواهی کند متوجه شد که حرف زدن در مورد یک ملت متحد و قدرتمند تاوان سنگینی دارد، حتی اگر امباپه محبوب باشی!

برای افکار عمومی چین، اظهارات امباپه صرفاً یک شوخی بی‌ضرر نبود، بلکه توهینی به غرور ملی تلقی می‌شد. عواقب این اتفاق تقریباً بلافاصله آشکار شد و ضربه سنگینی به حرفه تجاری امباپه وارد کرد. چینی‌ها موضع قاطع خود را مبنی بر عدم سازش با اقداماتی را که آنها «توهین به وجهه ملی» می‌دانستند، نشان دادند. شرکت‌های تجاری قراردادشان را با امباپه تعلیق کردند. تلویزیون مرکزی چین هم پخش تمام مسابقات لالیگا و مسابقات و مراسمی که امباپه در آن حضور داشت را متوقف کرد. علاوه بر این، تمام تصاویر تبلیغاتی امباپه در چین حذف و جمع‌آوری شد. این اقدام، سرنوشت توافق پخش بین لالیگا و پلتفرم موبایل چاینا میگو را که تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد، در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

واکنش محکم و منسجم چینی‌ها باعث شد اسپانیایی‌ها بلافاصله دست به کار شوند. دولت اسپانیا از مردم چین عذرخواهی کرد. لالیگا به عنوان یکی از برترین و پرهوادارترین لیگ‌های فوتبال جهان بیانیه صادر کرد و نوشت: «عمیقاً از توهین و آسیبی که اظهارات امباپه به هواداران چینی وارد کرده است، ابراز تأسف می‌کنیم. ما همیشه برای چین، سازمان‌ها و مردم آن احترام زیادی قائل بوده‌ایم و از علاقه و حمایتی که میلیون‌ها هوادار چینی هر هفته به ما نشان می‌دهند، قدردانی می‌کنیم.»

باشگاه رئال‌مادری هم رسماً اعلام کرد: «بابت هرگونه ناراحتی احتمالی که اظهارات اخیر بازیکن ما (کیلیان امباپه) ایجاد کرده است، باید از مردم چین عذرخواهی کند. باشگاه ما احترام عمیقی برای چین، تاریخ، فرهنگ و شهروندان این کشور و همچنین میلیون‌ها هوادار چینی که به رئال‌مادرید علاقه دارند و آن را تحسین می‌کنند، قائل است.»