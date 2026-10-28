کد خبر: 1387385
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

مادر قاتل ۳ عضو خانواده را بخشید

1 مادر مرد ۴۷ ساله‌ای که پدر ۸۶ ساله و دو خواهرش را بر سر اختلافات ملکی به قتل رسانده بود، از حق قصاص فرزندش گذشت تا این متهم به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود. 
غلامرضا مسکنی

 جوان آنلاین: مادر مرد ۴۷ ساله‌ای که پدر ۸۶ ساله و دو خواهرش را بر سر اختلافات ملکی به قتل رسانده بود، از حق قصاص فرزندش گذشت تا این متهم به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود. 
اول مهرماه امسال، زن میانسالی با مراجعه به اداره پلیس تهران بزرگ از ناپدید شدن شوهر و سه فرزندش خبر داد. او به مأموران گفت مدتی است جدا از خانواده‌اش زندگی می‌کند و خودش در لنگرود ساکن است، در حالی که شوهر و فرزندانش در خانه‌ای ۲۰۰ متری در ولنجک زندگی می‌کنند. 
با ثبت شکایت و تشکیل پرونده در شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با دستور بازپرس جنایی تحقیقات خود را آغاز کردند. 

 کشف رد خون در خانه ولنجک
کارآگاهان در نخستین مرحله، بیمارستان‌های تهران و سازمان پزشکی قانونی را بررسی کردند، اما هیچ اثری از اعضای خانواده به دست نیامد. به همین دلیل، تحقیقات میدانی در محله ولنجک ادامه یافت. همسایه‌ها به مأموران گفتند اعضای خانواده آخرین بار هنگام ورود به خانه دیده شده‌اند، سرنخی که احتمال وقوع حادثه‌ای در داخل منزل را تقویت کرد. با صدور دستور قضایی، مأموران وارد خانه شدند و با مشاهده رد و لکه‌های خون در بخش‌های مختلف، به وقوع جنایتی هولناک مشکوک شدند. آثار خون در اتاق‌خواب‌ها دیده می‌شد، اما اتاق هومن، پسر ۴۷ ساله خانواده، از این آثار خالی بود. همین موضوع توجه کارآگاهان را به او جلب کرد. بررسی‌های بعدی نشان داد هومن دامپزشک است، اما برای تأمین هزینه‌های زندگی با یکدستگاه پژو ۴۰۵ زردرنگ در مسیر ولنجک به بام تهران مسافرکشی می‌کند. همچنین مشخص شد او در ماه‌های اخیر با پدر و به‌ویژه دو خواهرش اختلاف داشته است. از سوی دیگر، همکارانش اعلام کردند که او برخلاف روال همیشگی، چند روزی است برای کار به خط خود نرفته و خبری نیز از او ندارند. 

 ردیابی متهم در فیروزکوه
کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از رفت‌وآمد هومن به دست آوردند و متوجه شدند او از یک نانوایی سنگکی در شمال فیروزکوه نان خریده است. مأموران بلافاصله به محل رفتند، اما متهم را پیدا نکردند. 
صاحب نانوایی پس از مشاهده عکس هومن، او را شناسایی کرد و گفت مرد جوان پس از خرید نان با خودروی پژو ۴۰۵ خود از آنجا دور شده است. در ادامه، اطلاعاتی به دست آمد که نشان می‌داد او مدتی در حوالی دریاچه آهنک دیده شده است. کارآگاهان با بررسی محدوده موردنظر، پس از چند ساعت جست‌و‌جو بقایای اجساد پدر ۸۶ ساله و دو دختر ۴۵ و ۴۱ ساله خانواده را در فاصله حدود ۵۰۰ متری از یکدیگر کشف کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد قربانیان به قتل رسیده و بقایای اجسادشان به آتش کشیده شده است. با کشف اجساد، هومن به عنوان مظنون اصلی قتل اعضای خانواده‌اش تحت تعقیب قرار گرفت. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با ردیابی‌های فنی و مخابراتی، مسیر تردد خودروی متهم را بررسی کردند و دریافتند او در حوالی خیابان دروازه دولت و مقابل بیمارستان امیراعلم حضور دارد. مأموران پس از تعقیب و مراقبت نامحسوس، در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. 

 اعتراف به قتل بر سر خانه ۲۰۰ متری
متهم پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی به قتل پدر و دو خواهرش اعتراف کرد. او در اعترافاتش مدعی شد پدرش خانه ۲۰۰ متری ولنجک را به نام دو خواهرش کرده و سهمی برای او و مادرش در نظر نگرفته بود. 
هومن در ادعایی گفت: «همین موضوع باعث شد از پدر و دو خواهرم کینه به دل بگیرم تا اینکه خواهرانم از من خواستند برای ادامه زندگی در خانه، اجاره ماهانه به آنها پرداخت کنم که تصمیم گرفتم آنها را به قتل برسانم و انتقام بگیرم. ابتدا در چای، داروی بیهوشی مورد استفاده در دامپزشکی ریختم و آن را به پدر و خواهرانم دادم. پس از آنکه آنها خواب‌آلود شدند و به اتاق‌هایشان رفتند، نقشه قتل را اجرا کردم.»
به گفته متهم، او اجساد را در بیابان‌های اطراف دریاچه آهنک در جاده فیروزکوه آتش می‌زند. 

 رد ادعای جنون در زمان جنایت
پس از اعترافات متهم، کارآگاهان تحقیقات خود را برای تکمیل پرونده ادامه دادند. متهم پس از بازسازی صحنه جرم به زندان منتقل شد، اما در ادامه مدعی شد هنگام ارتکاب قتل‌ها دچار جنون شده و از نظر روانی در وضعیت عادی نبوده است. این ادعا از سوی پزشکی قانونی بررسی شد، اما کارشناسان اعلام کردند متهم هنگام ارتکاب جنایت از سلامت روانی برخوردار بوده است. با وجود این، او به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد و موضوع در جریان رسیدگی قضایی قرار گرفت. 
در همین حال، مادر متهم با مراجعه به دادسرای امور جنایی اعلام کرد فرزندش را بخشیده و از حق قصاص خود گذشت کرده است. با این گذشت، متهم پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاتل ، قتل ، پلیس
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