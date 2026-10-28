ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا به پیشنهاد سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و با موافقت فرمانده معظم کل قوا، به درجه سرتیپ تمام ارتقا یافت.

جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا به پیشنهاد سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و با موافقت فرمانده معظم کل قوا، به درجه سرتیپ تمام ارتقا یافت.

سردار منتظرالمهدی در دوره‌های مختلف، مسئولیت سخنگویی پلیس و معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی را برعهده داشته است. وی از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نیز با حکم فرمانده کل انتظامی کشور، مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی و سخنگویی فراجا را برعهده دارد. سردار منتظرالمهدی در کنار مسئولیت‌های انتظامی، در حوزه‌های روان‌شناسی سلامت، آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد نیز فعالیت‌های علمی داشته است. ارتباط مستمر وی با اصحاب رسانه و تعامل با خبرنگاران، در اطلاع‌رسانی درباره اقدامات پلیس، تشریح مأموریت‌های انتظامی و آگاهی‌بخشی عمومی با هدف پیشگیری از وقوع جرم نقش داشته است.