سقف قرارداد برای قهرمان المپیک؛ سعید اسماعیلی به سپاهان پیوست

سعید اسماعیلی دارنده سه نشان طلای المپیک و جهان به تیم سپاهان پیوست و همانطور که انتظار می‌رفت بالاترین قرارداد لیگ فرنگی که هم‌اندازه سقف لیگ برتر آزاد است را به ثبت رساند.

جوان آنلاین: تیم سپاهان که بعد از استراحت در هفته اول، توانست نفت و گاز زاگرس جنوبی را در اصفهان شکست دهد، سه نماینده در مسابقات قهرمانی جهان داشت: دانیال سهرابی و علیرضا مهمدی که از قبل به عنوان ملی‌پوشان این تیم معرفی شده بودند، همراه با سعید اسماعیلی که او هم به جمع زردپوشان سپاهانی پیوسته است.

به این ترتیب سهم این تیم لیگ برتری از ۹ مدالی که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان از آن خود کرد، دو نشان طلای سهرابی و اسماعیلی و نقره علیرضا مهمدی بود که جمعا این سه کشتی‌گیر سپاهانی ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۹۲ امتیاز تیم ایران در جهانی آستانه را به خود اختصاص دادند.

سعید اسماعیلی قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس و دارنده دو نشان طلای جهانی‌های ۲۰۲۵ زاگرب و ۲۰۲۶ آستانه، همانطور که انتظار می‌رفت و باید این اتفاق برای کشتی فرنگیِ افتخارآفرین رخ می‌داد، با بالاترین رقم ثبت‌شده تا امروز در لیگ فرنگی، هم‌سطح سقف قراردادهای لیگ برتر آزاد، به سپاهان پیوست.

این در حالی بود که طی سال‌های قبل به دلیل ارقام پیشنهادی زیر یک میلیارد تومان به کشتی‎‌گیران عنوان‌دار فرنگی داده می‌شد و این رقم پیشنهادی اختلاف فاحشی با قرارداد آزادکاران حتی درجه دو و سه داشت، ستاره‌های کشتی فرنگی تمایلی به حضور در لیگ این رشته نداشتند، اما امسال غالب ملی‌پوشان و عنوان‌داران جهان و المپیک به ترکیب تیم‎‌های مدعی لیگ ۱۴۰۵ پیوسته‌اند.