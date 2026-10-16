کد خبر: 1385014
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

چین خواستار اقدام عملی آمریکا در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شد

4 سخنگوی وزارت امور خارجه چین، درخواست آمریکا برای پیوستن پکن به مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را ناعادلانه خواند و خواستار اقدام عملی واشنگتن در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شد.

جوان آنلاین: «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری گفت: چین درخواست آمریکا از پکن برای پیوستن به مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را ناعادلانه، فاقد مبنا و غیرواقع‌بینانه می‌داند.

مائو در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این سخنان را بیان کرد. ترامپ گفته بود واشنگتن با مسکو و پکن درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای در حال مذاکره است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر مسئولیت ویژه کشورهای دارنده بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان در زمینه خلع سلاح، از آمریکا خواست به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد کشورهایی که بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای را در اختیار دارند، باید مسئولیت ویژه و اصلی خود را در زمینه خلع سلاح بپذیرند و با کاهش قابل‌توجه تسلیحات هسته‌ای خود، زمینه را برای پیشبرد روند خلع سلاح در سطح بین‌المللی فراهم کنند.

پکن همچنین اعلام کرده است که سیاست این کشور بر استفاده نکردن نخست از سلاح هسته‌ای و حفظ توانمندی هسته‌ای در سطح مورد نیاز برای دفاع از امنیت ملی استوار است و چین قصد ندارد وارد رقابت تسلیحاتی با کشورهای دیگر شود.

چین پیش‌تر نیز با درخواست آمریکا برای پیوستن به مذاکرات سه‌جانبه کنترل تسلیحات هسته‌ای مخالفت کرده و استدلال کرده بود که سطح زرادخانه هسته‌ای این کشور با توانمندی‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست.

پکن تأکید دارد که آمریکا و روسیه، به‌عنوان دو کشور دارای بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای، باید ابتدا کاهش چشمگیر و قابل راستی‌آزمایی تسلیحات خود را دنبال کنند تا شرایط لازم برای مشارکت دیگر کشورهای هسته‌ای در روند خلع سلاح فراهم شود.

برچسب ها: چین ، چین و روسیه ، امریکا
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