کد خبر: 1385003
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
جامعه » اخبار كلی

تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ در بزرگراه بسیج؛ دو نفر جان باختند

تصادف سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از جان‌باختن دو نفر شامل یک زن و یک دختر خردسال، در پی برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ با تیر برق در بزرگراه بسیج خبر داد.

جوان آنلاین: جلال ملکی، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۴:۴۹ بامداد جمعه حادثه تصادف در بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب، پیش از بزرگراه محلاتی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای ایستگاه ۴۸ حدود سه دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با سه سرنشین، به دلایلی که بررسی آن بر عهده عوامل پلیس راهور است، از مسیر حرکت خود خارج شده و پس از عبور از روی جوی کنار خیابان، با یک تیر برق برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: بر اثر شدت برخورد، تیر برق کاملاً شکسته و خودرو نیز به‌شدت آسیب دیده بود. در این حادثه، دو سرنشین زن، شامل یک زن حدود ۳۰ تا ۳۵ ساله و یک دختر خردسال حدود هفت تا هشت ساله، به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند. سرنشین سوم، مردی حدود ۳۵ ساله، نیز در کنار خودرو قرار داشت و دچار مصدومیت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: مرد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد، اما با حضور نیروهای اورژانس و انجام معاینات لازم مشخص شد دو سرنشین زن بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به خسارت شدید واردشده به خودرو گفت: پس از انجام اقدامات لازم، خودرو با استفاده از یک دستگاه جرثقیل به خارج از محل حادثه و به نقطه‌ای امن منتقل شد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۵:۴۳ بامداد به پایان رسید.

برچسب ها: تصادف فوتی ، تصادف مرگبار ، تصادف اتوبوس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بدون شرح

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

حمایت آقای خاص از امباپه

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار