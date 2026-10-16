رخنه جدید نظامیان اسرائیلی به حومه قنیطره سوریه

جوان آنلاین: منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی با ۵ خودرو به سمت روستای ابومضره در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند. همچنین رژیم صهیونیستی بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز پهپادهای متجاوز بوده است.

تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و حضور در حومه القنیطره، در امتداد تثبیت حضور نظامی و تسلیحاتی و ایجاد حواشی امنیتی جدید در خطوط آتش‌بس جولان انجام می‌شود. دمشق نیز بارها ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به قلمرو مرزی سوریه را ناقض توافقنامه تفکیک نیروها (۱۹۷۴) و حاکمیت ملی خود دانسته و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.