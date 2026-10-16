خطیب نماز جمعه تهران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: روبیو گفته بود تا دو هفته دیگر اقتصاد ایران متلاشی می‌شود اما اقتصاد کشور پویاتر شد.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه نخست نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۰۶ سوره آل‌عمران اظهار کرد: روزی فرا می‌رسد که چهره‌هایی سفید و نورانی و چهره‌هایی سیاه خواهند بود. کسانی که در این جهان با ارزش‌ها زندگی کردند و زندگی نورانی داشتند، در جهان آخرت نیز چهره‌ای نورانی خواهند داشت؛ اما کسانی که در این دنیا سیاه زیستند و زندگی شیطانی داشتند، نتیجه اعمال خود را به صورت سیاهی در روز قیامت خواهند دید.

وی افزود: عمر انسان در این دنیا کوتاه است و معمولاً به صد سال نمی‌رسد؛ بنابراین، باید در همین فرصت محدود با عملکردی سفید، نورانی و ارزشی، آخرت خود را آباد کنیم.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع سیره نبوی در خطبه‌های گذشته گفت: در خطبه‌های پیشین، موضوع سیره و روش پیامبر اکرم(ص) مطرح شد و مباحث مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که به نظر بنده، در حد یک کتاب است. اگر این مباحث گردآوری شود، می‌تواند کتابی درباره سیره پیامبر(ص) باشد.

خاتمی ادامه داد: در این مباحث، سیره پیامبر(ص) در جنگ را نیز مطرح کردیم؛ زیرا خودمان با جنگ مواجه شدیم و احساس کردیم که باید این سیره و روش بازگو شود.

وی با بیان اینکه موضوع امروز هم به دوران جنگ و هم به دوران پس از جنگ اختصاص دارد، تصریح کرد: مسئله مورد بحث، تکریم کسانی است که در خط مقدم جبهه قرار دارند. در دوران جنگ، رزمندگان در خط مقدم جبهه هستند و قرآن، سیره پیامبر(ص) و سیره امامان(ع) بر تکریم رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های شهدا تأکید دارند. همه این افراد در مجموعه ایثارگران قرار می‌گیرند و باید مورد توجه ویژه باشند.

امام جمعه موقت تهران افزود: نباید گفت که پنج انگشت دست با یکدیگر تفاوتی ندارند و یکی بزرگ‌تر و دیگری کوچک‌تر است. کسی که در راه دین فداکاری کرده، جانباز شده یا عزیزی را از دست داده است، باید بیشتر مورد تکریم قرار گیرد.

قرآن کریم میان رزمندگان و دیگران تفاوت قائل شده است

خاتمی با اشاره به آیه ۹۵ سوره نساء گفت: در این آیه، دو بار از رزمندگان تجلیل شده و دو بار نیز تأکید شده است که آنان را با دیگران یکسان نبینید.

وی آیه «لَا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ» را قرائت کرد و افزود: کسانی که در میدان حضور ندارند و گویی جنگی در جریان نیست، با کسانی که در راه خدا با مال و جان خود فداکاری می‌کنند، یکسان نیستند؛ چه آنان که در دریا، چه در زمین و چه در هوا فداکاری می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: خداوند می‌فرماید «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»؛ بنابراین، نباید پرسید چرا رزمندگان چنین جایگاهی دارند. خداوند برای رزمندگان حساب جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

وی با اشاره به بخش دیگری از آیه اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا»؛ خداوند برای مجاهدان اجر عظیمی قرار داده است. ماه‌هاست که حساب رزمندگان و ایثارگران از کسانی که اهل ایثارگری نیستند، جداست.

روایت ماجرای تکریم رزمندگان جنگ بدر از سوی پیامبر(ص)

خاتمی در ادامه به روایتی از سیره پیامبر اکرم(ص) در ذیل آیه ۱۱ سوره مجادله اشاره کرد و گفت: روز جمعه بود و پیامبر اکرم(ص) در میان اصحاب صفه نشسته بودند. اصحاب صفه از مهاجران رزمنده و محرومی بودند که در مدینه زندگی می‌کردند.

وی افزود: اگر به مدینه مشرف شده باشید یا بشوید، در ابتدای ورود از باب جبرئیل، محل اصحاب صفه را به شما نشان می‌دهند. آنجا آن‌قدر جمعیت حضور داشت که جایی برای انداختن سوزن نبود. همه نشسته بودند تا از محضر پیامبر(ص) بهره ببرند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: تعدادی از رزمندگان جنگ بدر وارد شدند. جنگ بدر، جنگ بسیار مهمی بود و بدریون در تاریخ اسلام افتخار بزرگی دارند. در زیارت‌نامه حضرت ابوالفضل(ع) نیز می‌گوییم که مولای ما همان راهی را رفت که بدریون رفتند؛ این افراد جایگاه بزرگی داشتند و رزمنده بودند.

خاتمی گفت: این رزمندگان وارد شدند و سلام کردند. سلام آنان معنای روشنی داشت؛ یعنی جا باز کنید تا ما هم بنشینیم. اما هیچ‌کس از جای خود بلند نشد؛ زیرا می‌ترسیدند جای خود را از دست بدهند.

وی خطاب به نمازگزاران و کسانی که بعدها خطبه‌های نماز جمعه تهران را مشاهده می‌کنند، گفت: به این بخش از روایت توجه کنید؛ بر پیامبر اکرم(ص) گران آمد که با رزمندگان چنین برخوردی شود. ایشان به دو یا سه نفر از کسانی که در سمت راستشان نشسته بودند، فرمودند بلند شوند و آنان را از جای خود بلند کردند. به دو یا سه نفر دیگر که در سمت چپشان بودند نیز فرمودند برخیزند و سپس به رزمندگان جنگ بدر گفتند بیایید کنار من بنشینید.

امام جمعه موقت تهران افزود: طبیعی بود کسانی که پیامبر(ص) آنان را از جای خود بلند کرده بود، ناراحت شوند. منافقان نیز طعنه زدند و گفتند: این هم پیامبر عادل شما؛ شما را از جای خود بلند کرد و این افراد را نشاند.

وی با اشاره به نزول آیه ۱۱ سوره مجادله اظهار کرد: پس از این ماجرا، این آیه نازل شد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا»؛ یعنی وقتی به شما گفته می‌شود در مجلس جا باز کنید، جا باز کنید. همچنین در ادامه می‌فرماید: «وَإِذَا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا»؛ یعنی اگر به شما گفته شد برخیزید، ناراحت نشوید.

خاتمی ادامه داد: خداوند در این آیه می‌فرماید: «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»؛ خداوند مؤمنان و کسانی را که به آنان علم داده شده است، درجاتی بالا می‌برد. مؤمنان عزیزند، اما کسانی که به آنان علم داده شده نیز جایگاه ویژه‌ای دارند..

شش نکته از سیره پیامبر(ص) در تکریم رزمندگان

امام جمعه موقت تهران با اشاره به این روایت تاریخی، شش نکته را مورد تأکید قرار داد.

وی در نکته نخست گفت: تجلیل از رزمندگان اختصاص به جنگ بدر ندارد؛ رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان جنگ ۱۲روزه و ایثارگران جنگ رمضان نیز محترم‌اند و باید همگی مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند.

خاتمی در نکته دوم تصریح کرد: تجلیل تنها زبانی نیست و باید در عمل نیز صورت گیرد؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) در این ماجرا عملاً از رزمندگان تجلیل کردند تا همه بدانند جایگاه رزمنده با دیگران متفاوت است.

وی در نکته سوم گفت: کاری که پیامبر(ص) انجام دادند، عین عدالت بود؛ زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود است. رزمنده باید تکریم می‌شد و منافقانی که به این اقدام اعتراض کردند، سخن نادرستی گفتند و خواستند نیش بیجایی بزنند.

امام جمعه موقت تهران در نکته چهارم اظهار کرد: منافقان تجلیل از رزمندگان را نمی‌پسندند.

وی در نکته پنجم گفت: رزمندگان از مصادیق «أُولُوا الْعِلْم» هستند؛ زیرا عنایات خداوند را در جبهه دیده‌اند.

خاتمی در نکته ششم با اشاره به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا» گفت: از پیامبر اکرم(ص) درس بگیرید؛ این، سیره پیامبر(ص) است.

انتقاد از اظهارات علیه رزمندگان

امام جمعه موقت تهران در ادامه با انتقاد از کسانی که به گفته وی به جای تجلیل از رزمندگان، آنان را مورد طعنه قرار می‌دهند، اظهار کرد: معنای سیره پیامبر(ص) این است که اگر نمی‌خواهید از رزمندگان خود تجلیل کنید، چرا به آنان نیش می‌زنید؟

وی افزود: رزمنده‌ای که کشتی متخلف را هدف قرار داده و امنیت شما را تأمین کرده است، شایسته قدردانی است. رزمندگان دیده‌اند که سه کشتی از مسیری که نباید عبور می‌کردند، تخلف کرده‌اند و آنان را هدف قرار داده‌اند؛ دستشان هم درد نکند.

خاتمی ادامه داد: آیا سپاسگزاری شما از رزمندگان باید این باشد که در مصاحبه‌هایتان چنین سخنانی بگویید؟ شما مدیون این رزمنده هستید. اگر موشک‌های او نبود، آمریکا و رژیم صهیونیستی را سر جای خود نمی‌نشاندند و شما نمی‌توانستید با آرامش سخن بگویید.

وی تأکید کرد: آرامش امروز خود را مدیون رزمندگان هستید. این آیه شریفه می‌گوید باید به رزمنده احترام گذاشت؛ نه فقط در دوران جنگ، بلکه پس از پایان جنگ نیز باید چنین باشد. ایثارگران نور چشم بودند، هستند و خواهند بود.

خطبه دوم؛ قیامت و ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال

آیت‌الله سید احمد خاتمی در آغاز خطبه دوم، پس از قرائت سوره عصر، گفت: یکی از ویژگی‌های قیامت این است که انسان در آنچه در دنیا انجام داده، نتیجه عمل خود را می‌بیند و درو می‌کند؛ در آن روز، تولیدی دیگر در کار نخواهد بود.

وی با اشاره به آیه «یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَی» اظهار کرد: روزی فرا می‌رسد که انسان به یاد می‌آورد چه کرده و می‌بیند که نتیجه اعمال خود را برداشت می‌کند. اگر عمل خوبی انجام داده باشد، بهشتی را که فراهم کرده است، برایش می‌آورند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: اما کسی که اعمالش او را به جهنم رسانده است، با دیدن نتیجه کار خود پشیمان می‌شود؛ با این حال، آن روز پشیمانی هیچ سودی ندارد.

خاتمی تأکید کرد: قیامت در کار است و هیچ تردیدی در آن نیست. همه ما به آن جهان می‌رویم و باید پاسخگوی اعمال خود باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه برای خطبه دوم هفت مطلب آماده کرده است، گفت: در این فرصت محدود تلاش می‌کنم مطالب را فشرده و موجز بیان کنم. با این حال، تهیه همین سخن کوتاه، یک هفته از وقت بنده را می‌گیرد و افتخار می‌کنم که در جمع شما خوبان مطالعه کنم و ان‌شاءالله سخن حساب‌شده‌ای بگویم.

زینب کبری(س)، قهرمان جهاد تبیین

امام جمعه موقت تهران در نخستین محور خطبه دوم، با اشاره به فرارسیدن روز پنجم جمادی‌الاول، سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، گفت: امروز روز ولادت شیرزن قهرمان کربلا، حضرت زینب(س) است.

وی در توصیف شخصیت آن حضرت، ابیاتی را قرائت کرد و گفت: «در برج ولایت است کوکب زینب؛ علامه نرفته به مکتب است زینب. گفتم به خرد یگانه دوران کیست؟ بی‌پرده دو بار گفت زینب، زینب.»

خاتمی افزود: حضرت زینب(س) مجاهد بزرگ جهاد تبیین بود. اگر ایشان نبود، نامی از کربلا باقی نمی‌ماند و کربلا در کربلا می‌ماند. اگر زینب نبود، در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب پشت کوه فتنه‌ها می‌ماند.

وی با برشمردن ویژگی‌های حضرت زینب(س) اظهار کرد: نخست اینکه ایشان مجاهد بزرگ جهاد تبیین بود. دوم اینکه محدثه بود و از پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و برادرش امام حسین(ع) روایت داشت.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: سوم اینکه امانت‌دار امامت بود. در عصر عاشورا، از امام سجاد(ع) پاسداری کرد و مانع کشته شدن ایشان شد؛ هم در آن شب و هم پس از آن، از امام سجاد(ع) محافظت کرد.

وی افزود: چهارم اینکه در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) در کوفه، برای زنان جلسات درس تفسیر برگزار می‌کرد. پنجم اینکه حضرت زینب(س) عقیله بنی‌هاشم بود؛ عقیله به معنای زن عاقل است و در میان بنی‌هاشم و طالبیین، زینب(س) چنین جایگاهی داشت.

خاتمی در ادامه گفت: به نظر من، حضرت زینب(س) افتخار دیگری دارد که کمتر بر آن تأکید می‌شود؛ افتخاری ابدی که به این معناست که دو معصوم برای ایشان حساب ویژه‌ای قائل بودند.

جایگاه ویژه حضرت زینب(س) نزد امام حسین(ع) و امام سجاد(ع)

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) نزد امام حسین(ع) گفت: سیدالشهدا(ع) به حضرت زینب(س) فرمودند: «لا تَنْسِینِی فِی نافِلَةِ اللَّیْل»؛ یعنی مرا در نماز شب خود فراموش نکن.

وی افزود: امام معصوم(ع) به حضرت زینب(س) می‌فرماید که در نماز شب خود برای او دعا کند. برخی این عبارت را به صورت «لا تَنْسِیانی» می‌خوانند؛ اگر نون در این عبارت برای تأکید باشد، معنایش این است که هرگز حسین(ع) را فراموش نکن. این جایگاه بسیار بلندی است که امام معصوم به کسی بگوید مرا فراموش نکن و برایم دعا کن.

خاتمی در ادامه به سخنان امام سجاد(ع) درباره حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: دوران امامت امام سجاد(ع) ۳۵ سال بود. هنگامی که امام معصوم(ع) خطبه حضرت زینب(س) را شنیدند و دیدند که مردم از آن متحیر شده‌اند، فرمودند: «عمه جان، سکوت کن؛ به اندازه کافی سخن گفته‌ای. تو، به حمدالله، عالمی هستی که کسی به تو تعلیم نداده و فهمیده‌ای هستی که کسی به تو نفهمانده است.»

وی افزود: امام سجاد(ع) با این سخنان، به مقام علمی و معرفتی حضرت زینب(س) اشاره کردند؛ علمی که خداوند به ایشان عطا کرده بود و فهمی که بدون آموزش بشری به دست آمده بود.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: افتخار می‌کنیم که عاشق کربلا، امام حسین(ع) و شیرزن قهرمان کربلا، حضرت زینب(س) هستیم.

پرستاران شایسته احترام و تجلیل‌اند

خاتمی در دومین محور خطبه دوم با اشاره به نام‌گذاری روز ولادت حضرت زینب(س) به‌عنوان روز پرستار گفت: حضرت زینب(س) پرستار امام سجاد(ع) بود و در شب عاشورا نیز از ایشان مراقبت می‌کرد.

وی با اشاره به تعبیر «وَعَمَّتِی زَیْنَبُ عِنْدِی تُمَرِّضُنِی» افزود: امام سجاد(ع) می‌فرمایند که عمه‌ام زینب از من پرستاری می‌کرد. به همین مناسبت، این روز را روز پرستار نامیده‌اند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: پرستاران قشر خدمتگزاری هستند که در بحرانی‌ترین شرایط به کمک بیماران می‌آیند. به تعبیر امام شهید، پرستاران شایسته احترام، تجلیل و ستایش از سوی مردم و مسئولان هستند.

انتقاد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره ایران

امام جمعه موقت تهران در سومین محور خطبه دوم با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی علیه ملت ایران در روزهای گذشته گفت: در این روزها، مانند همیشه، اهانت‌هایی از سوی دولتمردان به‌اصطلاح آمریکایی به ملت ایران صورت گرفت.

وی افزود: نخست اینکه آنان پیشینه افتخارآمیز ایران را زیر سؤال بردند؛ در حالی که پیشینه ایران، به‌ویژه از زمانی که با اسلام عجین شد، افتخارآمیز است. برای شناخت خدمات متقابل اسلام و ایران می‌توان به کتاب شهید مطهری در این زمینه مراجعه کرد.

خاتمی در ادامه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: وزیر خارجه آمریکا گفته بود که تا دو هفته دیگر اقتصاد ایران متلاشی می‌شود. هفته گذشته این دو هفته به پایان رسید، اما اقتصاد ایران پویاتر شد.

وی افزود: این تنها سخن ما نیست؛ رئیس سازمان اقتصاد جهانی نیز می‌گوید ایران در یک ماه اخیر توانسته است شرایط را کنترل کند و سال آینده از نظر اقتصادی، سال درخشانی برای ملت ایران خواهد بود. این اتفاق به گفته وی، برخلاف پیش‌بینی وزیر خارجه آمریکا رخ داده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به وضعیت سیاسی دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: این روزها ترامپ برای تبلیغات انتخاباتی حزب خود فعالیت می‌کند و انتخابات نیز در پیش است. او هر جا رفته، با اعتراض مردم مواجه شده است؛ در یکی از سخنرانی‌هایش، پنج بار سخنرانی او را قطع کردند.

خاتمی این اتفاق را نشانه اعتراض به رئیس‌جمهور آمریکا دانست و گفت: حتی در داخل آمریکا نیز با او مخالفت می‌شود و میزان محبوبیتش به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.

ایران تا آمریکا از شیطنت‌های خود دست نکشد، مقاومت خواهد کرد

خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با تأکید بر تداوم مقاومت ایران در برابر آمریکا گفت: ایران شجره طیبه‌ای است که ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد و به فضل خدا، خار در چشم آمریکا و استخوان در گلوی این کشور خواهد بود.

وی افزود: تا زمانی که آمریکا سر جای خود ننشیند و از این شیطنت‌ها دست نکشد، ایران مقاوم به مسیر خود ادامه خواهد داد.

انتقاد خاتمی از برخورد دولت‌های اروپایی با معترضان

امام جمعه موقت تهران در چهارمین محور سخنان خود با اشاره به اعتراضات در اروپا اظهار کرد: اروپا این روزها با درگیری‌های مردمی مواجه است؛ اعتراضاتی که از دانش‌آموزان آغاز شد، معلمان و استادان به آن پیوستند و سپس مردم نیز به جمع معترضان اضافه شدند.

وی با اشاره به اعتراضات درباره کمبود امکانات آموزشی در مدارس گفت: فرانسه‌ای که ادعاهای حقوق بشری آن گوش بشر را کر کرده است، به این اعتراضات با گلوله پاسخ می‌دهد و موجب نابینایی معترضان می‌شود؛ در مواردی نیز با قطع کردن دست به اعتراضات پاسخ داده می‌شود.

خاتمی این برخوردها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این است لیبرال‌دموکراسی غرب؛ حقوق بشرشان همگی شعار است و آنچه در عمل دیده می‌شود، حاکمیت یک عده است.

وی با ابراز تأسف از وضعیت کسانی که به گفته او در اختیار دولت‌های غربی قرار دارند، اظهار کرد: غرب را گل‌وبلبل نشان می‌دهند، اما در غرب خبری نیست؛ آنچه خبر است، در ایران اسلامی قدرتمند وجود دارد.

حجاب از مسائل فرعی به مسائل اصلی تبدیل شده است

امام جمعه موقت تهران در پنجمین محور سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب گفت: این جمله گفتنی است که حجاب دیگر از مسائل فرعی گذشته و به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. هر دولتی که بخواهد با اسلام ناب محمدی درگیر شود، با حجاب مبارزه می‌کند.

وی با اشاره به ممنوعیت حجاب در محیط‌های آموزشی و رسمی در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: این موضوع را مطرح می‌کنیم و امیدواریم مسئولان جمهوری آذربایجان نیز سخنان نماز جمعه تهران را بشنوند.

خاتمی خطاب به رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان گفت: شما گفته‌اید که نمی‌خواهیم نهادهای دینی وجود داشته باشند؛ اما صهیونیست‌ها با کلاه‌های مخصوص خود رفت‌وآمد می‌کنند و مدرسه دارند و شما با آنان کاری ندارید، در حالی که با چادر مقابله می‌کنید.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات رضاخان در ممنوعیت حجاب تصریح کرد: پیش از شما، رضاخان قلدر در سال ۱۳۱۴ چنین اقدامی کرد و بر سر حجاب مردم را کشت و صدها نفر را به قتل رساند؛ اما سرانجام او ذلت‌بار و سرافکنده بود و روس‌ها، اربابانی که او را آورده بودند، او را بردند.

امام جمعه موقت تهران افزود: سرانجام کسی که با خدا دربیفتد، همین است؛ درافتادن با حجاب، درافتادن با خداست. دست‌کم ۱۰ آیه قرآن به موضوع حجاب تصریح دارد.

تکریم نیروی انتظامی به پایان نمی‌رسد

خاتمی در ششمین محور خطبه دوم با اشاره به پایان هفته نیروی انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی به پایان رسید، اما تکریم این نیرو پایان‌پذیرفتنی نیست.

وی با تجلیل از نیروهای انتظامی اظهار کرد: این عزیزان هر روز در دفاع از کشور و میهن اسلامی شهید تقدیم می‌کنند. در همین هفته، در سیستان‌وبلوچستان، معاون فرهنگی نیروی انتظامی، خانم دکتر نصرت افتخاری، به شهادت رسید.

امام جمعه موقت تهران خطاب به نیروهای انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی تمام شد، اما محبوبیت شما در دل و جان ما باقی است.

تأکید خاتمی بر نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ مهرماه اظهار کرد: این نهاد خدمات بسیاری به ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.

وی افزود: نیروهای مسلح ما امروز در تراز بالایی قرار دارند؛ ارتش، سپاه، بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی، و یکی از عوامل این وضعیت، حضور مجموعه‌های خدمتگزار عقیدتی سیاسی است.

درخشش شش محقق پژوهشگاه رویان در فهرست دانشمندان برتر جهان

خاتمی در هفتمین محور سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های بین‌المللی ایرانیان گفت: درخشیدن در عرصه‌های بین‌المللی افتخارآفرین است. ما افتخار می‌کنیم که ایرانیان در عرصه‌های ورزشی و علمی افتخار می‌آفرینند و به افتخار ملت ایران تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به قرار گرفتن شش محقق پژوهشگاه رویان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان اظهار کرد: این موفقیت مایه افتخار است و از این محققان تشکر می‌کنیم.

امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد که همان‌گونه که دانشمندان و ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی افتخارآفرینی می‌کنند، در عرصه دینی و ارزش‌های دینی نیز در خط مقدم باشند.