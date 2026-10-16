\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0627\u0648\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u062f\u0633\u062a\u200c\u06a9\u0645 \u067e\u0646\u062c \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0633\u067e\u0648\u062a\u0646\u06cc\u06a9\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0646\u062f \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.