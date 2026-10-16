یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ بازداشت دست‌ کم ۱۰ فلسطینی

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و دست‌ کم ۱۰ فلسطینی را بازداشت کردند.

در رام‌ الله، نظامیان اشغالگر به روستای المغیر در شمال شرق این شهر یورش بردند و چندین خانه را مورد بازرسی قرار دادند. آنان همچنین وارد اردوگاه الامعری در جنوب البیره شدند و با شلیک گلوله جنگی و گاز اشک‌آور به فلسطینیان حمله کردند.

در جنین، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک‌های کفر دان و برقین در غرب این شهر یورش بردند و صالح مصطفی عابد و محمود محمد عابد را در کفر دان بازداشت کردند.

در قلقیلیه نیز اشغالگران ۴ فلسطینی به نام‌های لؤی فریج، ابوانس مصلح اسیر آزاد شده، محمد داود ابوبلال و ایمن صبح شریم را بازداشت کردند.

در طولکرم، نظامیان رژیم صهیونیستی وارد منطقه شویکه در شمال این شهر و محله اکتابا در شرق طولکرم شدند و فیصل خلیفه و علاء زهیر الجیوسی را بازداشت کردند.

در نابلس، نظامیان از ایست بازرسی دیر شرف وارد شهر شدند و خیابان السکه، اردوگاه العین و روستای اللبن الشرقیه در جنوب نابلس را مورد یورش قرار دادند.

در قدس اشغالی نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا یورش بردند.

در الخلیل، اشغالگران وارد شهر دورا و اردوگاه الفوار در جنوب این شهر شدند و ضمن بازرسی چندین خانه و شلیک نارنجک‌های صوتی، قیس محمد زغموت و عبود سعید العبادله را بازداشت کردند.

در سلفیت، نظامیان به شهرک کفر الدیک در غرب این شهر یورش بردند و یک خانه را مورد بازرسی قرار دادند.

همچنین در طوباس، نظامیان اشغالگر به شهرک طمون در جنوب این شهر یورش بردند و چندین خانه را مورد بازرسی قرار دادند.