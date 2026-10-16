کد خبر: 1384981
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: حملات به ریاض آسیب پذیر بودن بودن امنیت عربستان را آشکار کرد

رویترز رویترز در گزارشی اعلام کرد حملات به فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو، آسیب‌پذیری عربستان سعودی در برابر تهدیدهای ناشی از کشور همسایه را برجسته کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد حملات به فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو، آسیب‌پذیری عربستان سعودی در برابر تهدیدهای ناشی از کشور همسایه را برجسته کرده و تصویر این کشور به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است؛ آن هم در شرایطی که ریاض به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت است.

رویترز به نقل از کارشناسان گزارش داد سناریویی که اکنون یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه خلیج فارس با آن روبه‌رو شده، طی سال‌ها شکل گرفته است.

به گفته این کارشناسان، ایران به انصارالله یمن در دستیابی به توانمندی‌هایی نزدیک به خودکفایی در تولید و به‌کارگیری تسلیحات پیشرفته کمک کرده است؛ روندی که به ایجاد ظرفیت‌های بومی نظامی و صنعتی انجامیده و حتی در صورت اختلال در مسیرهای مستقیم تأمین تجهیزات نیز به‌سادگی قابل از بین بردن نیست.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که هم‌زمان با توسعه توان تولید تسلیحات از سوی انصارالله، متحدان آمریکا در منطقه با فشار فزاینده‌ای بر سامانه‌های پدافند هوایی خود مواجه شده‌اند.

برچسب ها: رویترز ، یمن ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

بدون شرح

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حمایت آقای خاص از امباپه

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار