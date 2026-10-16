رویترز: حملات به ریاض آسیب پذیر بودن بودن امنیت عربستان را آشکار کرد

رویترز در گزارشی اعلام کرد حملات به فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو، آسیب‌پذیری عربستان سعودی در برابر تهدیدهای ناشی از کشور همسایه را برجسته کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد حملات به فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو، آسیب‌پذیری عربستان سعودی در برابر تهدیدهای ناشی از کشور همسایه را برجسته کرده و تصویر این کشور به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است؛ آن هم در شرایطی که ریاض به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت است.

رویترز به نقل از کارشناسان گزارش داد سناریویی که اکنون یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه خلیج فارس با آن روبه‌رو شده، طی سال‌ها شکل گرفته است.

به گفته این کارشناسان، ایران به انصارالله یمن در دستیابی به توانمندی‌هایی نزدیک به خودکفایی در تولید و به‌کارگیری تسلیحات پیشرفته کمک کرده است؛ روندی که به ایجاد ظرفیت‌های بومی نظامی و صنعتی انجامیده و حتی در صورت اختلال در مسیرهای مستقیم تأمین تجهیزات نیز به‌سادگی قابل از بین بردن نیست.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که هم‌زمان با توسعه توان تولید تسلیحات از سوی انصارالله، متحدان آمریکا در منطقه با فشار فزاینده‌ای بر سامانه‌های پدافند هوایی خود مواجه شده‌اند.