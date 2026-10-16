کد خبر: 1384980
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
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سی‌ان‌ان: اوکراین دیگر موشک رهگیر پاتریوت ندارد

سی‌ان‌ان یک رسانه آمریکایی، اوکراین را در مقابل حملات روسیه کاملا آسیب‌پذیر دانست و نوشت اوکراین دیگر موشک رهگیر پاتریوت ندارد.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که اوکراین ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا را به پایان رسانده است؛ وضعیتی که این کشور را در برابر حملات موشکی بالستیک روسیه آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این منبع آگاه اعلام کرد که اوکراین دیگر موشک‌های لازم برای سامانه پاتریوت را در اختیار ندارد.

به گفته این منبع، در آخرین حمله روسیه، «تقریباً تمام موشک‌های بالستیک به دلیل کمبود موشک‌های رهگیر، رهگیری نشدند».

بر اساس این گزارش، در حمله موشکی روسیه که از شب تا صبح چهارشنبه ادامه داشت، سه نیروگاه در کی‌یف هدف قرار گرفتند و زیرساخت‌های انرژی در خارکیف نیز مورد حمله قرار گرفتند.

سی‌ان‌ان گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین طی ماه‌های گذشته بارها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر ساخت آمریکا هشدار داده و برای تأمین محموله‌های جدید با متحدان خود رایزنی کرده است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، موشک‌های رهگیر پاتریوت علاوه بر قیمت بالا، در بازار جهانی نیز با کمبود عرضه مواجه هستند. تجاوز نظامی به خاک ایران و مصرف بخشی از ذخایر کشورهای مختلف برای تقویت سامانه‌های دفاعی خود در مقابل حملات احتمالی آینده، فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کرده است.

برچسب ها: سی ان ان ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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