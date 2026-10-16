وزارت بهداشت یمن: ۱۳۹ بیمارستان در حملات عربستان تخریب شد

سخنگوی وزارت بهداشت و محیط‌زیست یمن با تشریح پیامدهای حملات نظامی و محاصره این کشور اعلام کرد که زیرساخت‌های بخش سلامت یمن در پی حملات عربستان به‌شدت آسیب دیده است.

جوان آنلاین: «انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت و محیط‌زیست یمن، در یک نشست خبری در استان تعز، ابعاد خسارات واردشده به بخش سلامت این کشور در نتیجه حملات و محاصره عربستان را تشریح کرد.

وی اعلام کرد که در جریان این حملات، ۱۳۹ بیمارستان به‌طور کامل تخریب شده و حدود ۱۹۰ دستگاه آمبولانس نیز از بین رفته است. به گفته الاصبحی، حدود ۵۵ درصد مراکز بهداشتی و درمانی یمن هدف حمله قرار گرفته یا از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

هشدار درباره کمبود داروهای حیاتی

سخنگوی وزارت بهداشت یمن با اشاره به پیامدهای محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده بر این کشور اظهار داشت که کمبود بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ قلم دارو، از جمله ۱۲ نوع داروی مرتبط با درمان سرطان، مشکلات جدی برای بیماران ایجاد کرده است.

وی افزود که بیش از ۱۲۵ هزار بیمار مبتلا به سرطان با کمبود داروهای حیاتی مواجه هستند و زندگی آنان در معرض خطر قرار دارد. همچنین بیش از ۴۰ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی و سایر بیماری‌های خونی و بیش از ۸ هزار بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی با کمبود دارو، تجهیزات و ملزومات درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

الاصبحی همچنین تصریح کرد که بسته ماندن فرودگاه صنعا، امکان سفر شمار زیادی از بیماران برای دریافت درمان در خارج از کشور را محدود کرده و انتقال داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را با مشکل مواجه ساخته است.

هشدار درباره سوءتغذیه گسترده در میان کودکان

سخنگوی وزارت بهداشت یمن در بخش دیگری از اظهارات خود از وضعیت تغذیه کودکان ابراز نگرانی کرد و گفت بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه حاد مواجه هستند که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان به سوءتغذیه شدید مبتلا هستند.

به گفته وی، بیش از ۴۵ درصد کودکان زیر پنج سال نیز از کوتاه‌قدی ناشی از سوءتغذیه رنج می‌برند. الاصبحی همچنین اعلام کرد که بیش از ۶ میلیون زن باردار و شیرده طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ از سوءتغذیه متوسط و حاد تأثیر پذیرفته‌اند.

بیش از ۲۴ میلیون یمنی نیازمند کمک‌های بشردوستانه

سخنگوی وزارت بهداشت یمن با اشاره به تداوم بحران انسانی در این کشور اظهار داشت که بیش از ۲۴ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

وی همچنین با اعلام آمار تلفات تشدید حملات اخیر عربستان، گفت از سوم سپتامبر تا پنجم اکتبر ۲۰۲۶، در مجموع ۱۲۰ نفر به شهادت رسیده و ۳۰۷ نفر زخمی شده‌اند. همچنین شمار شهدا و مجروحان در دور اخیر حملات به ۴۲۷ نفر رسیده که بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

الاصبحی استان‌های تعز، صعده و جوف را از مناطقی دانست که بیشترین شمار تلفات را در این حملات ثبت کرده‌اند.

درخواست یمن برای رفع محاصره و رسیدگی به وضعیت بیماران

سخنگوی وزارت بهداشت یمن با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر حملات به غیرنظامیان و مراکز درمانی، از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست برای پاسخ‌گو کردن عاملان حملات و رفع محاصره این کشور اقدام کنند.

وی همچنین اعلام کرد که وزارت بهداشت یمن بارها از سازمان‌های بین‌المللی خواسته است برای بازگشایی فرودگاه صنعا و ورود داروهای مورد نیاز بیماران اقدام کنند، اما به گفته او، پاسخ مؤثری به این درخواست‌ها داده نشده است.

الاصبحی در پایان تأکید کرد که تشدید حملات، اراده مردم یمن را برای ادامه مقاومت و پایداری تضعیف نخواهد کرد.