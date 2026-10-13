چندین انفجار شمال ریاض پایتخت عربستان را به لرزه در آورد

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، رسانه‌های عربستان سعودی از شنیده شدن صدا‌های شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر دادند.

همزمان نیرو‌های مسلح ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد که ۲ موشک بالستیک را که گفته می‌شود توسط نیرو‌های ارتش یمن به سمت «حرض» و «ظهران» شلیک شده است را رهگیری و منهدم کرده است.

دفاع مدنی عربستان نیز از فعال شدن هشدار خطر در ریاض خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز از شنیده شدن صدای مهیب در ظهران در نزدیکی مقر شرکت آرامکو در عربستان خبر داد.

همچنین شبکه العربیه از شنیده شدن صدای رهگیری یک موشک در آسمان ریاض خبر داد.

شبکه روسیه الیوم نیز به نقل از نیرو‌های ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد که ۲ موشک بالستیک به سمت حرض و ظهران را رهگیری کرده است.

بر اساس گزارش این شبکه خبری عرب زبان روسیه، نیرو‌های ائتلاف ادعا کرد که ۲ موشک بالستیک را که یکی به سمت حرض و دیگری به سمت شهر ظهران توسط نیرو‌های مسلح یمن شلیک شده است را رهگیری و منهدم کرده است.

روسیه الیوم افزود: این ائتلاف اشاره کرد که بخش‌هایی از ترکش‌های عملیات رهگیری در یک منطقه مسکونی در ظهران سقوط کرده است و نهاد‌های مربوطه به محل حادثه اعزام شده‌اند.

برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر دادند.

منابع رسمی عربستان سعودی تاکنون از تعداد تلفات یا میزان خسارات احتمالی این حملات خبری منتشر نکرده‌اند.