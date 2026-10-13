کد خبر: 1384539
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات دانشجویی به آلبانی رسید

3 دانشجویان آلبانیایی در تظاهراتی سراسری در تیرانا (پایتخت آلبانی) به مسائل آموزشی و اجتماعی اعتراض کردند.

جوان آنلاین: از رویترز، این اعتراضات در روز سه شنبه به خشونت کشیده شد و دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتنی پرتاب کردند و پلیس در واکنش، از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، مأموران پلیس همچنین تعدادی از معترضان را بازداشت کردند.

دانشجویان برگزار کننده تظاهرات اعلام کردند که این اعتراض در واکنش به وضعیت دانشگاه‌ها، هزینه‌های آموزش عالی، حمایت‌های مالی و چشم‌انداز شغلی پس از فارغ‌التحصیلی صورت گرفته است.

برخی معترضان نیز اظهار داشتند که هدف از این اعتراض ابراز نارضایتی از نابرابری و عملکرد دولت است.

لول‌یهتا کولا یکی از معترضان گفت: آنچه آلبانی به آن نیاز دارد، یک انقلاب، یک تغییر و سرنگونی کامل سیستم است، زیرا این وضعیت نمی‌تواند به همین منوال ادامه یابد.

وی افزود که بی‌عدالتی اجتماعی عمیقی در کشور حاکم است و شکافی بزرگ میان فقرا و ثروتمندان وجود دارد.

این تظاهرات در میان موج گسترده‌تری از فعالیت‌های اعتراضی دانشجویی در اروپا برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه چندین هفته است که با برپایی تظاهرات و مسدود کردن ورودی مدارس، خواستار افزایش تعداد معلمان و بهبود امکانات آموزشی هستند. این دانش آموزان اعلام کرده‌اند که فرسودگی ساختمان مدارس و تراکم بیش‌ازحد جمعیت در کلاس‌های درس، کیفیت آموزش را تضعیف می‌کند.

آلبانا کوچیو معاون نخست‌وزیر آلبانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: خشونت هرگز راه‌حل نبوده، نیست و نخواهد بود. سنگ‌پرانی، حمله به نهاد‌های دولتی و پلیس و همچنین تخریب بی‌دلیل اموال عمومی، شیوه مناسبی برای ابراز عقیده جوانان نیست.

برچسب ها: اعتراضات دانشجویی ، آلبانی ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

تذکر مفسر کبیر

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

عرفان که شهید شد حال همسران شهدا را درک کردم 

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار