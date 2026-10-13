اعتراضات دانشجویی به آلبانی رسید

دانشجویان آلبانیایی در تظاهراتی سراسری در تیرانا (پایتخت آلبانی) به مسائل آموزشی و اجتماعی اعتراض کردند.

جوان آنلاین: از رویترز، این اعتراضات در روز سه شنبه به خشونت کشیده شد و دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتنی پرتاب کردند و پلیس در واکنش، از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، مأموران پلیس همچنین تعدادی از معترضان را بازداشت کردند.

دانشجویان برگزار کننده تظاهرات اعلام کردند که این اعتراض در واکنش به وضعیت دانشگاه‌ها، هزینه‌های آموزش عالی، حمایت‌های مالی و چشم‌انداز شغلی پس از فارغ‌التحصیلی صورت گرفته است.

برخی معترضان نیز اظهار داشتند که هدف از این اعتراض ابراز نارضایتی از نابرابری و عملکرد دولت است.

لول‌یهتا کولا یکی از معترضان گفت: آنچه آلبانی به آن نیاز دارد، یک انقلاب، یک تغییر و سرنگونی کامل سیستم است، زیرا این وضعیت نمی‌تواند به همین منوال ادامه یابد.

وی افزود که بی‌عدالتی اجتماعی عمیقی در کشور حاکم است و شکافی بزرگ میان فقرا و ثروتمندان وجود دارد.

این تظاهرات در میان موج گسترده‌تری از فعالیت‌های اعتراضی دانشجویی در اروپا برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه چندین هفته است که با برپایی تظاهرات و مسدود کردن ورودی مدارس، خواستار افزایش تعداد معلمان و بهبود امکانات آموزشی هستند. این دانش آموزان اعلام کرده‌اند که فرسودگی ساختمان مدارس و تراکم بیش‌ازحد جمعیت در کلاس‌های درس، کیفیت آموزش را تضعیف می‌کند.

آلبانا کوچیو معاون نخست‌وزیر آلبانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: خشونت هرگز راه‌حل نبوده، نیست و نخواهد بود. سنگ‌پرانی، حمله به نهاد‌های دولتی و پلیس و همچنین تخریب بی‌دلیل اموال عمومی، شیوه مناسبی برای ابراز عقیده جوانان نیست.