نیوزویک: جنگ علیه ایران ۲ هزار دلار برای خانوار آمریکایی هزینه داشته است

جوان آنلاین: مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه مودیز آنالیتیکس اعلام کرد: تقریبا ۲۰۰۰ دلار! طبق محاسبات، جنگ آمریکا علیه ایران از زمان شروع آن تقریبا از هشت ماه پیش تاکنون برای یک خانوار آمریکایی به‌طور متوسط ​​هزینه داشته است. در سطح ملی، این مبلغ به ۲۶۵ میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش ایسنا، این اقتصاددان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک گالن بنزین معمولی ۴.۳۷ دلار قیمت دارد که نسبت به کمتر از ۳ دلار قبل از جنگ افزایش یافته است. گازوئیل بالای ۶ دلار است و سوخت جت تقریبا دو برابر شده است. با نزدیک شدن به زمستان، قیمت بسیار بالاتر سوخت گرمایشی منازل نیز به هزینه‌ها می‌افزاید.

نیوزویک شامگاه سه‌شنبه در گزارشی نوشت: این هفت برابر بیشتر از آن چیزی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به کنگره گفت که جنگ از ۲۸ فوریه تا اواخر ژوئیه برای ملت ایالات متحده هزینه داشته است.

هگست در پاسخ به سوال دیک دوربین، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی در مورد هزینه جنگ علیه ایران برای مردم آمریکا، رقمی حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار را به کمیته تخصیص بودجه سنا ارائه داد. او همچنین به سناتور‌ها گفت که پنتاگون برای عملیات بیشتر در غرب آسیا به ۶۷ میلیارد دلار دیگر، تقریبا دو برابر بودجه قبلی نیاز داشته است.

نیوزویک استدلال کرد:، اما رقم هگست فقط هزینه نظامی مستقیم جنگ را پوشش می‌دهد. برای خانوار‌های آمریکایی، این هزینه بسیار بیشتر بوده، زیرا اثرات جنگ علیه ایران درگیری در بازار‌های جهانی، به‌ویژه نفت، تورم و هزینه‌های روزمره را افزایش داده است.

تحلیلگران حوزه نفت به نیوزویک گفتند: قیمت بنزین و گازوئیل تا زمانی که تنگه هرمز، جایی که یک پنجم نفت جهان از آنجا ترانزیت می‌شد، بازگشایی نشود، به سطح عادی باز نخواهد گشت و حتی در آن صورت، مدت زیادی طول خواهد کشید تا مصرف‌کنندگان آمریکایی قیمت‌های قبل از جنگ را در پمپ بنزین‌ها ببینند.

محاسبات مارک زندی نشان داد که یک خانوار آمریکایی به‌طور متوسط ​​​​به دلیل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌ها و افزایش هزینه‌های گرمایش خانه از زمان شروع جنگ علیه ایران، ۱۱۰۰ دلار بیشتر هزینه می‌کند.

زندی تخمین زده که هزینه‌های نظامی جنگ، بر اساس ارقام تایید شده توسط پنتاگون، ۳۶۰ دلار به ازای هر خانوار اضافه می‌کند. کارشناسان معتقدند که با توجه به هزینه‌های تعمیرات، نگهداری و جایگزینی که در هزینه‌های اولیه لحاظ نشده‌اند، هزینه‌های نظامی ممکن است بیشتر از تخمین پنتاگون باشد.

مارک زندی همچنین گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های جنگ روی هم رفته حدود نیمی از درآمد یک خانوار آمریکایی را در هشت ماه گذشته به خود اختصاص داده است، جای تعجب نیست که جنگ علیه ایران تا این حد منفور است.

لیندا بیلمز، متخصص بودجه‌بندی جنگ و دانیل پاتریک موینیهان، مدرس ارشد سیاست عمومی در مدرسه هاروارد کندی با انتشار بیانیه‌ای گفت: مطمئنم که برای جنگ علیه ایران به یک تریلیون دلار خواهیم رسید. شاید ما قبلا این مبلغ را جمع کرده‌ایم!

نیوزویک در پایان نوشت: مشخص نیست که افزایش هزینه‌های زندگی چه تاثیری بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر خواهد داشت، هرچند دموکرات‌ها امیدوارند که ناامیدی از تورم، پیروزی آنها را تقویت کند و کنترل کنگره را به آنها بدهد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ ماه گذشته وعده داد که اگر جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵۰۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد.