نیویورکر نوشت: اگر انتخابات آینده منجر به موج آبی (پیروزی دموکرات‌ها) شود، ترامپ با واقعیت افول خود و مردم با ویرانه‌های آن رو‌به‌رو خواهند شد.

جوان آنلاین: دیوید رمنیک، تحلیل‌گر نیوزویک نوشت: نظرسنجی‌های ناقص، مبارزات انتخاباتی که هرگز تا این حد تابع خواسته‌های ثروتمندان نبوده، رئیس‌جمهوری که مثل یک کودک نوپا باید کنترل شود با این تفاوت که اکثر کودکان نوپا نه اختیار و نه تمایلی برای ایجاد شورش، بی‌ثبات کردن اتحاد غرب، پخش زنده اعدام یا تهدید به پایان دادن به "کل یک تمدن" دارند، با توهم‌های روزانه‌ای که هم غیرعقلانی و هم غیراخلاقی است، نشانه‌های موج آبی (پیروزی دموکرات‌ها) در انتخابات میان‌دوره‌ای همه جا به چشم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، او در ادامه آورده است: همانطور که مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، گفته است، فرمانده کل قوا «از اساس فاشیست» است. پس از یک دهه حضور بی‌وقفه دونالد ترامپ به نظر می‌رسد درصد فزاینده‌ای از رأی‌دهندگان آمریکایی منحصر‌به‌فرد بودن این رئیس‌جمهور و هرج و مرجی را که او از دفتر بیضی آغاز کرده، تشخیص می‌دهند.

نویسنده معتقد است: در گذار از تبدیل یک اردک لنگ (مقام بدون قدرت، لقبی که به روسای جمهور آمریکا در آخرین سال حضور آنها در کاخ سفید داده می‌شود) به یک بازنشسته، ترامپ هنوز زمان زیادی برای وارد کردن آسیب بیشتر به کشور و در عین حال دوشیدن آن برای منافع مالی بیشتر دارد. او حاصل جمع هوی و هوس‌ها و خشم‌هایش است و چه در کنگره تغییری ایجاد شود چه نشود، احتمالاً به زیر پا گذاشتن قانون، تشدید فشار بر دانشگاه‌ها، مؤسسات فرهنگی و مطبوعات ادامه خواهد داد. چیزی که به نظر می‌رسد اخیراً بیش از همه برایش ارزش قائل است، تحقیر دشمنانش و حتی بیشتر از آن، انباشت ثروت هنگفت است.

از زمان دومین مراسم تحلیف، ترامپ‌ها و اطرافیانشان با تمام حیله‌گری‌های تجاری خانواده کورلئونه (پدرخوانده) عمل کرده‌اند. هر هفته خبر یک کلاهبرداری جدید، یک پرداخت در ازای دسترسی یا کمک‌های مالی تازه از اشراف خلیج فارس که به دنبال اهرم فشار هستند، به گوش می‌رسد. همین چند روز پیش بود که افشا شد کیمبرلی گیلفویل، همسر سابق دونالد جونیور و سفیر ایالات متحده در یونان، به یک حامی مالی بزرگ پیامکی ارسال کرده و اصرار داشته که صورتحساب ۱۰۰ هزار دلاری آمریکن اکسپرس او را در ازای دریافت لطف از اداره مالیات، بدون ترتیب خاصی، پرداخت کند.

اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟ شاید تنها درسی که ترامپ از معلم اخلاق خود، روی کوهن، آموخته این است: اگر به طور مداوم به یاوه‌گویی ادامه دهید، اگر به انکار و حمله متقابل ادامه دهید، تمام تخلفات یک هفته‌ای فراموش خواهد شد.

نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور در حال فروپاشی است، به شیوه‌هایی که با جو بایدن در اواخر دوره‌اش متفاوت است، اما به هر حال نگران‌کننده است. این موضوع نه به خاطر کلفت شدن قوزک پا، بلکه به خاطر سست شدن خویشتن‌داری‌ها است.

آنچه که رأی‌دهندگان بیشتر و بیشتری در حال درک آن هستند این است که چقدر عمیقاً به آنها خیانت شده است و این فقط مربوط به قیمت بنزین و مواد غذایی نیست.

وقتی ترامپ گرینلند و کانادا را تهدید می‌کند یا ادغام رسانه‌ها را به نفع خود تسهیل می‌کند، وقتی غول‌های فناوری مطیعانه در مراسم تحلیف ترامپ صف می‌کشند و سالن رقص او را تأمین مالی می‌کنند، ثابت می‌شود برای او تنها چیزی که مهم است منافع است و تاییدی است بر پیام پوتین که آمریکا بهتر از دیگران نیست.

جیمز مدیسون می‌گوید: بدون فضیلت مردم، هیچ شکلی از حکومت نمی‌تواند آزادی و سعادت را تضمین کند. روز رأی‌گیری ۳ نوامبر است و در برخی ایالت‌ها رأی‌گیری زودهنگام آغاز شده است.