کد خبر: 1383625
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
پیام فرمانده معظم کل قوا به مناسبت هفته نیروی انتظامی

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، ضمن قدردانی از مجاهدت و رشادت فرماندهی شجاع و باهوش و نیرو‌های غیور فراجا و خانواده‌های آنان، فراجا را از ستون‌های مستحکم امنیت کشور خواندند و تأکید کردند: تقویت همه‌جانبه نیرو‌های حافظ امنیت از جنبه‌های مختلف خصوصاً ارتقای فناوری‌ها، از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی، نقش مهمی در کیفیت و تسهیل مأموریت‌ها دارد. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پیام رهبر انقلاب اسلامی آمده است: «امنیت، از مهم‌ترین نعمات الهی است و برقراری آن در نقاط مختلف ایران عزیز، از شهر‌های بزرگ تا جزئی‌ترین واحد‌های جمعیتی در روستا‌ها و محله‌ها، از مرزبانی‌های سخت در شرایط دشوار آب و هوایی و اقلیم‌های متنوع کوهستان‌ها تا دریاها، از دشت‌ها و جنگل‌ها تا مرکزی‌ترین نقاط کشور، مرهون رشادت و شجاعت نیرو‌های فداکار و زحمتکش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیت کشور است. این امنیت ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، و آسایش عمومی را در جامعه فراهم می‌کند و چنین خدمت ارزشمندی علاوه بر جهاد فی سبیل‌الله، از پشتوانه اجتماعی قوی برخوردار است. نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آشکار‌تر شد. تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار امریکایی ـ صهیونی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا از بالاترین سطوح تا سرپنجه‌های آن نیز اهمیت این نهاد را بیش از پیش عیان نمود. اما این تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت‌آلود به ارکان نظم و امنیت جامعه که مشابهی برای آن در طول تاریخ موجود نیست، باعث نشد تا نیرو‌های شجاع فراجا ذره‌ای از مأموریت خود کوتاه بیایند و حتی در خیابان‌ها و خودروها، همان نقش و وظایفی که در امکنه و مقر‌های خود ایفا می‌کردند را به انجام رساندند. به همین جهت ملت مظلوم و مقتدر ایران، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه خدمتگزاران به امنیت کشور هستند و متقابلاً نیرو‌های فراجا که همانند ارتش و سپاه از عمق جامعه برمی‌خیزند، با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقا ببخشند. ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیت، نزد برخی افراد عادی‌انگاری شود و همین مظلومیت و گمنامی است که اجر آنان را در پیشگاه الهی افزون می‌سازد. تقویت همه‌جانبه نیرو‌های حافظ امنیت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً ارتقای فناوری‌ها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، نقش مهمی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریت‌های فراجا دارد. با درخواست علو درجات و رضوان الهی برای شهدای والامقام فراجا و قدردانی از همه خانواده‌ها و کارکنان، سربازان، و نیرو‌های رشید و غیور خصوصاً فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت‌های ایشان، امیدوارم با دعای سَرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در اعتلای امنیت، اقتدار، و عزت ایران اسلامی بیش از پیش موفق باشند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرمانده کل قوا ، نیروی انتظامی ، مجاهدت
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