جوان آنلاین: زنی میانسال که ماه‌ها در جست‌وجوی همسر گمشده‌اش بود، با دیدن عکس‌های ازدواج و ماه‌عسل او با زنی جوان در اینستاگرام، به راز ناپدید شدنش پی برد. شاکی که برای پیدا کردن او روز‌ها و شب‌ها نگران بود، وقتی فهمید شوهرش زندگی دیگری برای خودش ساخته است، به دادسرای امور جنایی رفت و از او شکایت کرد.

چند روز قبل، زن میانسالی به دادسرای جنایی تهران رفت و از ناپدید شدن ناگهانی همسرش و اتفاقاتی که پس از آن برای او و فرزندانش رخ داده بود، شکایت کرد.

شاکی در توضیح ماجرا گفت: «۲۷ سال با شوهرم زندگی کردم و حاصل ازدواجمان سه فرزند است، اما در سال‌های اخیر بر سر مسائل کاری و مالی اختلاف‌های زیادی پیدا کرده‌بودیم و همین موضوع بار‌ها باعث درگیری و مشاجره میان ما می‌شد. زمستان سال گذشته، پیش از آغاز جنگ، شوهرم یک روز برای انجام کاری از خانه بیرون رفت، اما دیگر برنگشت. ابتدا تصور می‌کردم کارش طول کشیده یا مشکلی برایش پیش آمده است، اما هرچه زمان گذشت، خبری از او نشد. با تلفن همراهش تماس گرفتم، ولی پاسخی نداد. چند روزی که گذشت و من و بستگانم نتوانستیم ردی از او پیدا کنیم، نگران شدیم و همراه فرزندانم به کلانتری محل زندگی‌مان رفتیم و ناپدید شدن ناگهانی او را به پلیس اطلاع دادیم.»

جست‌و‌جو در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها

شاکی درباره روز‌های تلخ پس از ناپدید شدن همسرش گفت: «پس از شکایت من، پلیس جست‌و‌جو برای پیدا کردن ردی از شوهرم را آغاز کرد، اما تلاش‌های آنها نتیجه‌ای نداد. احتمال می‌دادیم اتفاق بدی برایش افتاده باشد. به همین دلیل، همراه خانواده و اقوام به بیمارستان‌ها، مراکز بهزیستی، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی مراجعه کردیم تا شاید بتوانیم نشانی از او پیدا کنیم، اما هیچ ردی به دست نیاوردیم. هر روز که می‌گذشت و خبری از او پیدا نمی‌کردیم، نگرانی‌مان بیشتر و زندگی برایمان تلخ‌تر می‌شد.»

این زن ادامه داد: «در این مدت سختی زیادی کشیدیم. شب و روزمان به گریه و نگرانی می‌گذشت و شادی از زندگی‌مان رفته بود. فکر می‌کردیم شاید شوهرم به قتل رسیده یا بلایی سرش آمده باشد. من و فرزندانم آرامش نداشتیم و هر روز به امید پیدا شدن او پیگیری می‌کردیم. هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم حقیقت ماجرا چیز دیگری باشد و او در تمام این مدت زندگی تازه‌ای برای خودش تشکیل داده باشد.»

کشف راز در اینستاگرام

شاکی در شرح ماجرا گفت: «ماه‌ها از ناپدید شدن شوهرم می‌گذشت و ما همچنان در بی‌خبری به سر می‌بردیم تا اینکه یکی از دوستانم راز گم شدن شوهرم را برملا کرد. دوستم به من گفت یکی از دوستان قدیمی‌اش به نام مهراوه ازدواج کرده و عکس خودش و شوهرش را در صفحه اینستاگرامش گذاشته است. وقتی دوستم عکس مرد را دیده بود، چهره‌اش برایش آشنا به نظر رسیده و با دقت بیشتری تصاویر را بررسی کرده‌بود. او در کمال ناباوری متوجه شده‌بود مردی که در عکس‌ها حضور دارد، همان شوهر من است که چند ماه از ناپدید شدنش می‌گذرد. به همین دلیل، بلافاصله با من تماس گرفت و موضوع را خبر داد.»

شاکی ادامه داد: «من ابتدا حرف‌های دوستم را نمی‌توانستم باور کنم. اما وقتی از طریق تلفن همراه دوستم وارد صفحه اینستاگرام آن شدم و تصاویر را بررسی کردم، شوکه شدم. تازه فهمیدم حدس دوستم درست بود و شوهرم نه‌تنها با این زن ازدواج کرده‌بود، بلکه عکس‌های سفرهایشان و حتی تصاویر ماه‌عسلشان را هم در صفحه اینستاگرام منتشر کرده بود. من و فرزندانم در این مدت از نگرانی خواب و آرامش نداشتیم و هر روز فکر می‌کردیم چه بلایی سر او آمده‌است، اما او دور از ما زندگی دیگری تشکیل داده‌بود و خوش می‌گذراند. با دیدن عکس‌های ازدواج و ماه‌عسلشان، آن‌قدر شوکه شده بودم که نمی‌توانستم باور کنم این همان مردی است که ماه‌ها دنبالش می‌گشتیم.»

شکایت از شوهر ناپدیدشده

او در شکایت خود گفت: «وقتی پی به ماجرا بردم و فهمیدم شوهرم در این مدت چه بلایی سر من و فرزندانم آورده و از طرفی خودش در حال خوشگذرانی بوده و بدون اجازه من ازدواج کرده، تصمیم گرفتم از او شکایت کنم.»

دستور احضار مرد صادر شد

پس از ثبت شکایت، پرونده با دستور قضایی برای بررسی بیشتر در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت. تحقیقات درباره ادعا‌های شاکی و چگونگی ناپدید شدن مرد آغاز شد و بررسی‌های اولیه، صحت بخش‌هایی از اظهارات زن را تأیید کرد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در جریان تحقیقات اولیه، مرد چند ماه پیش از آنکه خانواده‌اش از او بی‌خبر شوند، با زنی آشنا شده‌بود که وضعیت مالی مناسبی داشت. ظاهراً این آشنایی به رابطه‌ای نزدیک‌تر منجر شده و مرد پس از مدتی تصمیم گرفته‌بود زندگی جدیدی را آغاز کند. همچنین در جریان بررسی‌ها، این فرضیه برای مأموران قوت گرفت که این مرد به احتمال زیاد از مدارک جعلی برای ازدواج مجدد استفاده کرده‌است. اکنون با شکایت همسر اول و تأیید بخشی از اظهارات او در بررسی‌های اولیه، دستور احضار مرد صادر شده‌است تا درباره علت ناپدید شدن، چگونگی ازدواج مجدد و اتهامات مطرح‌شده توضیح دهد.

تحقیقات پلیسی و قضایی برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده ادامه دارد.