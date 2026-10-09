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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

افت بورس‌های عربستان، دبی و ابوظبی/ شاخص قطر به کف شش‌ساله رسید

3. ادامه تنش‌های خاورمیانه افت شاخص در بازار‌های بورس کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس را به همراه داشت.

جوان آنلاین: به نقل از بیزینس رکوردر، اکثر بازار‌های سهام کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس روز پنج‌شنبه با کاهش شاخص به کار خود پایان دادند چرا که تعداد حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح خود از زمان جنگ رسید.

به گزارش تسنیم، این در حالی بود که حملات مرگبار به فرودگاه‌های عربستان دامنه درگیری‌ها را گسترش داد و بن‌بست دیپلماسی میان ایران و آمریکا نیز نتوانست اطمینان چندانی به سرمایه‌گذاران ببخشد.

به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، آخرین مورد از این حملات روز چهارشنبه رخ داد؛ زمانی که یک نفتکش در فاصله ۵۱ مایل دریایی شمال «مدینة الشمال» قطر هدف اصابت چندین پرتابه قرار گرفت و این حادثه تلفاتی نیز بر جای گذاشت.

این موج جدید حملات درست در شرایطی رخ داد که تولیدکنندگان نفت در کشور‌های حوزه خلیج فارس برای افزایش صادرات خود با مشکل مواجه هستند.

شاخص اصلی بازار سهام عربستان سعودی پس از افت ۱.۶ درصدی که بزرگترین کاهش روزانه آن از ماه مارس محسوب می‌شود، ششمین هفته متوالی را با روند نزولی به پایان رساند.

ارزش سهام «بانک ملی عربستان» (Saudi National Bank) که بزرگترین بانک این کشور از نظر دارایی است، ۳.۱ درصد کاهش یافت.

در ابوظبی، شاخص بازار ۱.۶ درصد افت کرد و شاخص اصلی سهام دبی نیز ۱.۷ درصد کاهش یافت.

شاخص اصلی بازار قطر با افتی ۲.۲ درصدی، به پایین‌ترین سطح خود از زمان ریزش بازار در ژوئن ۲۰۲۰ (اوج همه‌گیری کرونا) رسید. بیشترین تأثیر منفی بر این شاخص ناشی از کاهش ۲.۹ درصدی ارزش سهام «بانک ملی قطر» (QNB)، بزرگترین بانک منطقه خلیج فارس، بود.

برچسب ها: بازار بورس ، کشورهای عربی ، تنگه هرمز
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