شکوه فرش ایرانی در برلین به نمایش درآمد + عکس

دومین نمایشگاه «هنر فرش ایرانی» با حضور جمعی از دیپلمات‌های مقیم آلمان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایران، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین افتتاح شد.

جوان آنلاین: در این نمایشگاه که روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، مرکز ملی فرش ایران و جمعی از تجار و فعالان حوزه فرش در این کشور افتتاح شد، جموعه‌ای از فرش‌های دستباف ایرانی با طرح‌ها، نقش‌ها و رنگ‌های متنوع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه، مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، با تأکید بر اهمیت معرفی هنر و میراث فرهنگی ایران از طریق برگزاری چنین رویدادهایی، اظهار داشت: «فرش ایرانی صرفاً یک کالای تجاری نیست، بلکه جلوه‌ای از هویت، تاریخ و میراث فرهنگی ایران و نمادی از زیبایی، صبر، پایداری و امید است؛ ویژگی‌هایی که در طول تاریخ به ملت ایران توان ایستادگی در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی و عبور از دشواری‌ها را بخشیده است.»

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق تاریخی و تمدنی هنر فرش‌بافی در ایران افزود: «فرش ایرانی تنها گوشه‌ای از تمدن کهن و غنی ایران است. شگفت‌آور است که جنگ‌طلبان آمریکایی رؤیای نابودی چنین تمدنی را در سر می‌پرورانند؛ رؤیایی که تاریخ بار‌ها ناکامی آن را نشان داده و در آینده نیز محکوم به شکست خواهد بود.»

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نیز به‌عنوان مهمان ویژه این مراسم، در سخنانی برخط، بر نقش فرش ایرانی در ایجاد و تحکیم پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند آن برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی فرش دستباف در تجارت و صادرات ایران و استقبال از برگزاری این نمایشگاه در آلمان، توجه به این هنرـصنعت اصیل را از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور برشمرد.

قنبری همچنین از تشکیل کارگروهی در وزارت امور خارجه برای شناسایی و رفع موانع توسعه صادرات فرش خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی هرچه بیشتر فرش ایرانی، گسترش بازار‌های هدف و تقویت صادرات این محصول تأکید کرد.

محمد مهدی فرشچی موحد، رئیس مرکز ملی فرش ایران، در سخنان خود، فرش دستباف ایرانی را فراتر از یک کالای تجاری و «روایتی از فرهنگ، هویت، هنر و نگاه ایرانی به جهان» توصیف کرد و آن را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور در عرصه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دانست.

فرشچی با اشاره به پیشینه طولانی حضور فرش ایرانی در بازار آلمان و جایگاه این کشور در شناخت، عرضه و تجارت فرش دستباف ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات و تقویت حضور این هنرـصنعت در بازار آلمان تأکید کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پایان خاطرنشان کرد: «فرش، بدون نیاز به ترجمه، زبان مشترک زیبایی و روایت است.»