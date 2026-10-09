کد خبر: 1383509
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

گفت وگوی کوتاه وزیران خارجه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ترکمنستان

32 گفت وگوی کوتاه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان پیش از آغاز نشست کنونی سران کشور‌های اتحادیه مشترک‌المنافع در ترکمنستان در رسانه‌های روس بازتاب گسترده‌ای داشت.

جوان آنلاین: رسانه‌های روس روز جمعه عکس و مطلب منتشر شده در کانال تلگرامی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را بازتاب دادند، آنجا که وی در حال گفت‌و‌گو با سرگئی لاوروف و جیحون بایراموف همتایان خود از روسیه و جمهوری آذربایجان بود.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان هم‌اینک طرح‌های مختلف همکاری از جمله تکمیل بخش ریلی مسیر غربی کریدور شمال - جنوب را در دستور کار دارند.

هم اینک بخش جاده‌ای این مسیر بین سه کشور در حال بهره‌برداری است و تکمیل بخش ریلی نیازمند احداث خط آهن رشت - آستارا در ایران و خط آهن آستارا ایران - آستارا جمهوری آذربایجان است.

پیشتر مسئولان جمهوری اسلامی ایران از تکمیل فرایند تملک زمین‌های مورد نیاز برای ساخت راه آهن رشت - آستارا خبر داده‌اند، طرحی که روسیه در ساخت آن به موجب تفاهم‌نامه تهران و مسکو مشارکت دارد.

تهران و مسکو همچنین در حال مذاکرات برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران از طریق خاک جمهوری آذربایجان هستند، طرحی که به تبدیل ایران به هاب و قطب تبادل انرژی در منطقه و تأمین گاز مورد نیاز استان‌های شمالی کشورمان در فصل سرد زمستان کمک خواهد کرد.

نشست سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (همسود) روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در حالی در منطقه گردشگری آوازه در ترکمنستان آغاز شد که اعضای این سازوکار همکاری منطقه‌ای، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را برای نخستین بار به اجلاس خود دعوت کرده‌اند.

این نشست با عکس یادگاری که در آن مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در کنار رؤسای جمهور روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و نخست‌وزیر ارمنستان دیده می‌شود، به صورت محدود آغاز شد.

این نشست سپس در قالبی گسترده‌تر ادامه خواهد یافت و برای اولین بار، رئیس جمهور ایران به نشست رهبران کشور‌های مستقل مشترک المنافع خواهد پیوست.

برچسب ها: ایران ، روسیه ، جمهوری آذربایجان
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