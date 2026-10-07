دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در داخل کشور است

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه طراحی دشمن بر اقدامات خشونت‌آمیز در داخل کشور تمرکز دارد، گفت: این نقشه دشمن نشان می‌دهد که اولویت اصلی ما نیز باید تلاش برای تامین امنیت داخلی باشد.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی کشور و اعضای ستاد این فرماندهی، صبح امروز با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

قالیباف در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و همه پرسنل فرماندهی انتظامی در سراسر کشور به سبب تلاش ها و مجاهدت ها برای خدمت به مردم و مقابله با طراحی های دشمن گفت: همه تلاش ما این است که به صورت ویژه در حوزه زیرساختی و معیشت کارکنان فراجا اقدامات جدی انجام دهیم.

وی با اشاره به تهاجم سنگین و پرحجم نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه گفت: آمریکایی ها در این جنگ فهمیدند که با این اقدامات نظامی نمی توانند به ایران آسیب بزنند و از این بابت بازدارندگی ایجاد شده است به همین دلیل فشار جدی و اساسی علیه ایران را به موضوعات اقتصادی و برهم زدن امنیت داخلی کشور متمرکز کرده اند.

قالیباف با تاکید بر این که طراحی دشمن بر اقدامات خشونت آمیز در داخل کشور تمرکز دارد گفت: این طراحی و نقشه دشمن نشان می دهد که اولویت اصلی ما نیز باید تلاش برای ارتقای تاب آوری اقتصادی و تامین امنیت داخلی باشد.

قالیباف با اشاره به دوره حضور خود در فرماندهی انتظامی کشور گفت: همواره گفته ام که بعد از دوران دفاع مقدس ۸ ساله، دوران حضورم در نیروی انتظامی را بهترین دوران زندگی ام می دانم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: فشارهایی که نیروهای فراجا تحمل می کنند در همه شرایط جنگ و صلح وجود دارد و پرسنل این نیرو حتی در شرایط عادی نیز به صورت ۲۴ ساعته درحال انجام وظیفه و عملیات هستند و این جزو ویژگی های کارکنان فرماندهی انتظامی کشور است.

وی در همین زمینه با اشاره به نقش نیروهای این فرماندهی در تامین امنیت کشور و خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت جنگ های تحمیلی دوم و سوم گفت: قوای سه گانه وظیفه خود می دانند که برای تامین نیازهای همه نیروهای مسلح به خصوص فراجا در حوزه های مختلف زیرساختی،اقتصادی و معیشتی اقدامات جدی و فوری انجام دهند و این موضوع با جدیت در بخش های مختلف دنبال می شود.

در ابتدای این دیدار که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، سردار رادان ضمن تبریک این هفته به قالیباف به عنوان یکی فرماندهان انتظامی سابق کشور به اقدامات و تحولات دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ما همه قدردان زحمات شما چه در آن دوره و چه در شرایط کنونی برای فرماندهی انتظامی کشور هستیم.

در این دیدار همچنین تعدادی از اعضای ستاد فرماندهی انتظامی کشور به بیان گزارشی از آخرین اقدامات و دستاوردهای انتظامی کشور در بخش های مختلف و نیازها این نیرو پرداختند.

گفتگوی بی‌سیمی قالیباف با پرسنل فراجا

در انتهای این دیدار همچنین رئیس مجلس در پیامی صوتی از طریق شبکه بی سیم سراسری فرماندهی انتظامی کشور، هفته انتظامی را به همه فرماندهان و پرسنل فراجا تبریک گفت و از تلاش و مجاهدت های آن در نقاط مختلف کشور تقدیر و تشکر کرد.