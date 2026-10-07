یکی از نمایندگان پارلمان لبنان ضمن انتقاد از توافق‌نامه چارچوب امضا شده توسط دولت این کشور با رژیم صهیونیستی، آن را به نفع صهیونیست‌ها دانست و گفت، این توافق‌نامه به اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی مشروعیت می‌بخشد.

جوان آنلاین: «حسن عزالدین»، نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: توافق‌نامه چارچوب امضا شده توسط دولت لبنان، سندی را که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، مدت‌ها آرزویش را داشت، به او داد و اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی را مشروعیت بخشید و به آن آزادی عمل داد تا هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.

وی تصریح کرد: توافق‌نامه حاصل شده از سوی دولتمردان لبنان، زیان بار بود و هیچ دستاوردی نداشت. برعکس، به منافع ملی، وحدت ملی و تفاهم ملی آسیب رساند و در زمانی که ما به شدت به اجماع و وحدت ملی برای مقابله با دشمن نیاز داریم، باعث تفرقه در میان لبنانی‌ها شد.

عزالدین طرح خلع سلاح مقاومت در لبنان را توطئه ای بزرگ دانست و گفت: سلاح‌ مقاومت و جان ما به هم گره خورده‌اند.

او تأکید کرد: هر کسی که روی شکست مقاومت حساب باز کرده، محاسباتش اشتباه است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافق‌نامه ای که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق‌نامه با انتقاداتی در داخل لبنان روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.