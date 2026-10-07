یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

منابع خبری گزاارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز (چهارشنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و در چندین شهر و روستا اقدام به بازرسی منازل و بازداشت فلسطینیان کردند.

جوان آنلاین: منابع محلی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس یورش گسترده‌ای انجام داده و با ورود به منازل فلسطینیان، شماری را بازداشت کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین نیروهای کمکی بیشتری را به همراه یک بولدوزر به سمت نابلس اعزام کرد و حضور نظامیان در این شهر همچنان ادامه دارد.

در استان قلقیلیه نیز نیروهای اشغالگر به شهرک «جیوس» در شمال شرق این استان یورش بردند.

در جنوب نابلس، نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «عورتا» یورش برده و یکی از منازل فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

در استان رام‌ الله نیز نیروهای اشغالگر وارد شهر «البیره» شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین پس از حمله شهرک‌نشینان به روستای «المغیر» در شمال شرق رام‌ الله، به این روستا یورش بردند.

همزمان، شهرک‌نشینان صهیونیست شماری از درختان زیتون فلسطینیان را در دشت «ترمسعیا» در شمال رام‌ الله از ریشه درآوردند.

در طولکرم، نظامیان رژیم صهیونیستی به محله غربی این شهر یورش برده و یک منزل را بازرسی کردند. آنان همچنین وارد منطقه «شویکه» در شمال طولکرم شدند و در شهرک «دیرالغصون» نیز چندین منزل فلسطینیان را مورد یورش و بازرسی قرار دادند.

در اریحا نیز نیروهای اشغالگر به اردوگاه «عین‌ السلطان» در شمال این شهر یورش بردند.

در جنوب بیت‌ لحم، نظامیان رژیم صهیونیستی وارد اردوگاه «الدهیشه» شدند و در «بیت‌جالا» نیز یکی از منازل فلسطینیان را بازرسی کردند.

منابع محلی همچنین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک «عرابه» در جنوب غرب جنین و بازرسی یک منزل در این منطقه خبر دادند.