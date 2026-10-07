فارن افرز با هشدار به آمریکا: پیروزی با ابزار نظامی یک افسانه است

جوان آنلاین: مجله آمریکایی «فارن افرز» در مقاله‌ای با عنوان «افسانه پیروزی نظامی» نوشت تصور اینکه می‌توان با وارد کردن ضربات نظامی سنگین، دشمن را به‌طور کامل شکست داد و جنگ را به پایان رساند، یکی از برداشت‌های رایج و پرهزینه در تصمیم‌گیری‌های جنگی است.

نویسندگان این مقاله، تأکید کردند که جنگ‌های معاصر در نهایت نه با نابودی کامل طرف مقابل، بلکه با توافق و مذاکره پایان می‌یابند. به نوشته آنها، برای پایان دادن به یک جنگ، هر دو طرف باید به این نتیجه برسند که ادامه جنگ دیگر به نفع آنها نیست و برای رسیدن به این نقطه، معمولاً به نوعی مذاکره و توافق نیاز است.

این مقاله با اشاره به جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ آمریکا علیه ایران، جنگ غزه و جنگ اوکراین، هشدار داد که اتکا به این تصور که می‌توان با یک عملیات نظامی کوتاه و پرقدرت، دشمن را وادار به تسلیم کرد، بارها به آغاز یا طولانی شدن جنگ‌ها منجر شده است.

فارن افرز در ادامه نوشت: دولت دونالد ترامپ در فوریه ۲۰۲۶ انتظار داشت استفاده از قدرت نظامی، ایران را به تسلیم بدون قیدوشرط وادار کند، اما نتیجه به بن‌بست انجامید. به همین ترتیب، دولت بنیامین نتانیاهو نیز با این تصور که می‌توان حماس را از طریق نظامی شکست داد، جنگ غزه را طولانی‌تر کرد و سپس همین رویکرد را در لبنان و ایران دنبال کرد. تصور ولادیمیر پوتین از امکان دستیابی به پیروزی در میدان نبرد در اوکراین، روسیه و اوکراین را وارد جنگی طولانی بدون چشم‌انداز روشن برای پایان آن کرده است.

نویسندگان در ادامه هشدار دادند که نادیده گرفتن اراده و توانایی طرف مقابل برای ادامه جنگ می‌تواند کشورها را به سمت درگیری‌هایی سوق دهد که آغاز آنها آسان‌تر از پایان دادن به آنهاست.

فارن افرز تأکید کرد که ساختار نظامی آمریکا بر فرض جنگ‌های کوتاه و قاطع بنا شده است؛ به‌گونه‌ای که ذخایر مهمات محدود و آمادگی برای جایگزینی و بازسازی نیرو و تجهیزات در جنگ‌های طولانی کافی نیست.