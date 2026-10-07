کد خبر: 1383205
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳
جامعه » اخبار كلی

ضرب‌الاجل پلیس برای تحول مؤسسات حفاظتی و مراقبتی

پلیس جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: حداکثر ظرف سه ماه آینده باید برنامه‌های عملیاتی و کاربردی برای ایجاد تحول در این مؤسسات ارائه شود.

جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی در همایش مدیران مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با اشاره به شرایط خاص کشور و تهدیدات موجود اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تهدیدات مختلفی را متوجه کشور کرده است، مجموعه انتظامی علاوه بر استمرار و مضاعف کردن ارائه خدمات به مردم، خود را برای مواجهه هوشمندانه با انواع تهدیدات آماده کرده است.

وی افزود: حتی رسته‌هایی که ماهیت خدماتی دارند، امروز باید علاوه بر انجام مأموریت ذاتی خود، با درک شرایط محیطی و تهدیدات احتمالی، آمادگی لازم را برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف داشته باشند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی بخشی از پیکره انتظامی کشور محسوب می‌شوند، تصریح کرد: انتظار جدی از مرکز انتظام و مدیران این مؤسسات آن است که از حالت روزمرگی خارج شده و مأموریت‌های خود را متناسب با شرایط روز کشور و نیازهای مردم بازتعریف کنند؛ چراکه مردم امروز علاوه بر خدمت، آرامش و امنیت می‌خواهند.

وی تأکید کرد: قرار نیست فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی صرفاً به ارائه خدمات روزمره و نگهبانی محدود شود؛ بلکه باید ظرفیت این مجموعه‌ها در حوزه‌های مختلف انتظامی فعال شود و در مأموریت‌هایی همچون پیشگیری از سرقت، همکاری و پشتیبانی از مأموریت‌های پلیس آگاهی، راهور، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و حتی برخی مأموریت‌های مرزی، نقش مکمل و مؤثر ایفا کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر ضرورت توسعه فناوری در فعالیت این مؤسسات تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت فناوری‌های روز، سامانه‌های هوشمند و ابزارهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات حفاظتی و مراقبتی استفاده شود و سهم نیروی انسانی و تجهیزات نیز متناسب با مأموریت‌های جدید مورد بازنگری قرار گیرد.

سردار رضایی خواستار انجام مطالعات تطبیقی در زمینه نحوه فعالیت مؤسسات مشابه در کشورهای مختلف شد و افزود: باید بررسی شود کشورهای دیگر چگونه از ظرفیت بازوهای حفاظتی و مراقبتی خود در سطوح مختلف استفاده می‌کنند و متناسب با شرایط کشور، الگوی مناسبی برای ارتقای این حوزه طراحی شود.

وی با بیان اینکه تحول باید در محتوا، روش و خروجی فعالیت‌ها ایجاد شود، خاطرنشان کرد: اگر مؤسسه‌ای مجوز فعالیت دارد اما خروجی مؤثری ندارد یا با رکود و مشکلات جدی مواجه است، باید وضعیت آن بررسی و درباره ادامه فعالیت یا اصلاح مأموریت آن تصمیم‌گیری شود تا فلسفه تشکیل مرکز انتظام و مؤسسات وابسته همواره متناسب با نیازهای جامعه به‌روز باشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه از برنامه‌ریزی برای بررسی برنامه‌های تحولی مرکز انتظام خبر داد و گفت: انتظار می‌رود حداکثر ظرف سه ماه آینده، برنامه‌های عملیاتی و کاربردی برای ایجاد این تحول ارائه شود تا شاهد تغییر واقعی در شیوه فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی باشیم.

سردار رضایی با اشاره به جایگاه این مؤسسات در ساختار انتظامی کشور بیان کرد: برای برنامه‌ریزی و ارتقای این مجموعه ابتدا باید جایگاه آن را به‌درستی تعریف کرد؛ مرکز انتظام و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی بخشی از سازمان خدمتگزار انتظامی کشور هستند و باید با روحیه خدمتگزاری به مردم، در مسیر ارتقای امنیت و آرامش جامعه حرکت کنند.

وی رضایتمندی مردم از عملکرد انتظامی را سرمایه‌ای مهم دانست و افزود: مسئولیت انتظامی در عرصه‌های مختلف از مرزها و جاده‌ها تا شهرها، در شب و روز و در شرایط عادی و بحرانی گسترده است و هیچ سازمانی به اندازه انتظامی مأموریت‌های متنوع و مؤثر در حوزه امنیت و خدمت به مردم ندارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت تداوم فرهنگ «خدمت بی‌منت» اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان دفاع مقدس خدمت و مجاهدت خود را برای خدا انجام می‌دادند و آن را به نام خود ثبت نمی‌کردند، امروز نیز روحیه خدمت بی‌منت باید در مجموعه انتظامی و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی استمرار داشته باشد.

برچسب ها: پلیس ، پلیس 110 ، نیروی انتظامی
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