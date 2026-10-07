انصارالله: جنایت «حرض» پرده از ماهیت خونریز رژیم سعودی برداشت

سخنگوی جنبش انصارالله یمن حمله وحشیانه جنگنده‌های سعودی به منطقه «حرض» در استان حجه را که به شهادت اعضای یک خانواده بی‌گناه منجر شد، محکوم کرد.

جوان آنلاین: «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، در واکنش به جنایت تازه جنگنده‌های ائتلاف سعودی در شهرستان حرض (استان حجه)، تصریح کرد که این حادثه بار دیگر ماهیت واقعی رفتارهای جنایتکارانه سعودی‌ها را در برابر دیدگان جهانیان عیان کرد.

عبدالسلام با اشاره به جزئیات این فاجعه انسانی که به شهادت ۶ عضو یک خانواده (از جمله مادر و چهار فرزند او) و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد، اظهار داشت: هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق مسکونی، رویه ثابت و مستقیم جنگنده‌های متجاوز است.

وی افزود: این رژیم خونریز باید مسئولیت تمامی عواقب و پیامدهای فجیع این رفتارهای ددمنشانه را بپذیرد.

در همین راستا، وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه‌ای ضمن تأیید این جنایت، اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی روستای «أم الضهی» در شهرستان حرض را هدف حملات هوایی مستقیم خود قرار داده‌اند.

وزارت بهداشت یمن تأکید کرد که هدف قرار دادن منازل مسکونی و خانواده‌های یمنی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب شده و سندی دیگر بر فهرست طولانی جنایات علیه ملت یمن است.

این وزارت خانه توجه مجامع بین‌المللی به تداوم این حملات و لزوم توقف ماشین جنگی علیه غیرنظامیان یمنی را خواستار شد.