کد خبر: 1383172
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
۳ هسته عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در جنوب شرق منهدم شدند

تروریست‌ها در رصد مردم و نهاد‌های امنیتی

جوان آنلاین: در راستای مقابله با تحرکات دشمن برای ایجاد فضای ضدامنیتی، روز گذشته نهاد‌های امنیتی یکسری عملیات هماهنگ و گسترده را در کانون جنوب شرق کشور انجام دادند که منجر به انهدام چندین هسته تروریستی، کشته و دستگیر شدن شمار قابل توجهی از اعضای گروه‌های مسلح و کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات شد. این عملیات را وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انجام دادند. 
طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات، نیرو‌های این سازمان در سیستان و بلوچستان بر اساس گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند سه هسته سازمان‌یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی - تکفیری وابسته به دشمن امریکایی - صهیونی را در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم نمایند. دو نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت به هلاکت رسیدند و ۱۰ نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند. در ادامه این اطلاعیه آمده است، مزدوران وارداتی که با همکاری تنگاتنگ سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی استان دستگیر شدند، دوره‌های آموزش‌های نظامی، بمبگذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد کشور شده و در خانه‌های تیمی مستقر شده بودند. وزارت اطلاعات از تروریست‌های دستگیرشده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط کرده است. 
در عملیات دیگری قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، باقی‌مانده تیم‌های تروریستی - تکفیری در استان سیستان و بلوچستان را که مرتبط با ترور‌های جدید در این منطقه بودند شناسایی و منهدم کرد. طبق اطلاعیه قرارگاه قدس، تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیرو‌های خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد. این قرارگاه در ادامه عملیات خود، سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم‌شده در منزل آب زاهدان را شناسایی کرد و در نتیجه، تعداد دو نفر دیگر از اعضای این تیم در تاریخ ۱۳ مهر به هلاکت رسیدند که در مجموع تعداد هشت نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیدند و چهار نفر دیگر نیز دستگیر شدند. دشمنان پس از جنگ، برای تکمیل پروژه ایجاد ناآرامی و جنگ داخلی تلاش دارند که با تجهیز و سازماندهی مجدد مزدوران تروریست، تحرکاتی را در این منطقه ترتیب دهند. اما در عمل، آنها هم با مانع مردم و هم نیرو‌های امنیتی ایران روبه‌رو شده و تاکنون نتوانستند توطئه خود را پیش ببرند. مردم به طور هوشمندانه مراقب تحرکات دشمنان هستند و با گزارش دادن موارد مشکوک به نهاد‌های اطلاعاتی - امنیتی و حضور مستمر خود در این مناطق، نقش مهمی در انهدام و مهار تیم‌های تروریستی داشته‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تروریسم ، دشمن ، امنیت
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