کد خبر: 1383169
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
داود گودرزی

جنگ را از خانه باید روایت کرد

1 گاهی یک تصویر، بیشتر از صد‌ها صفحه تاریخ حرف می‌زند. در مستندی درباره مردم بختیاری جنوب، زنی روایت می‌کرد که روزی پیکر شهیدی را به روستای آنها آورده بودند.

گاهی یک تصویر، بیشتر از صد‌ها صفحه تاریخ حرف می‌زند. در مستندی درباره مردم بختیاری جنوب، زنی روایت می‌کرد که روزی پیکر شهیدی را به روستای آنها آورده بودند. مردی در روستا نبود که او را به خاک بسپارد. زن‌ها دست‌به‌کار شدند؛ شهید را از رودخانه گذر دادند، قبر کندند و خودشان او را به خاک سپردند. همین تصویر کافی است تا از خودمان بپرسیم که ما جنگ را چقدر درست دیده‌ایم؟
وقتی از جنگ حرف می‌زنیم، معمولاً چشممان به سنگر و خاکریز و مردانی است که از خانه بیرون رفتند. اما جنگ فقط در جایی اتفاق نمی‌افتاد که گلوله شلیک می‌شد. گاهی جنگ از همان لحظه‌ای آغاز می‌شد که مردی در خانه را می‌بست و می‌رفت و زنی می‌ماند. زنی که باید خانه را می‌چرخاند، فرزند را بزرگ می‌کرد، نگران می‌شد و نگرانی‌اش را پنهان می‌کرد. باید زندگی را ادامه می‌داد، حتی وقتی نمی‌دانست فردا چه خبری خواهد رسید. بسیاری از زنان در بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و پشت‌جبهه فعالیت کردند؛ بعضی برای رزمندگان غذا و لباس تهیه کردند، بعضی مجروحان را پرستاری کردند و برخی نیز در مناطق جنگی، دوشادوش مردان حضور داشتند. اما شاید بزرگ‌ترین نقش آنان که کمتر دیده شد «نگه‌داشتن زندگی» بود. 
مردی که به جبهه می‌رفت، فقط یک نفر از جامعه کم نمی‌شد؛ یک جای خالی در خانه، مزرعه، کارگاه و خانواده باقی می‌ماند. بسیاری از زنان ناچار شدند بخشی از مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرند که پیش از آن میان زن و مرد تقسیم شده بود. آنها فقط منتظر بازگشت نبودند؛ زندگی را جلو می‌بردند. در روستا‌ها این مسئولیت گاهی سنگین‌تر بود. امکانات کمتر بود و فاصله با شهر و بیمارستان و مراکز امدادی بیشتر. زن باید هم خانواده را نگه می‌داشت و هم در صورت نیاز، خودش وارد میدان می‌شد. 
همان زن لر بختیاری را تصور کنید. مردی برای دفن شهید نبود. او منتظر نماند. زن‌ها آستین بالا زدند، از رودخانه گذشتند، قبر کندند و شهید را به خاک سپردند. شاید نام آن زن هیچ‌گاه جایی ثبت نشود. شاید کسی از او قدردانی نکرده باشد، اما تاریخ واقعی فقط نام کسانی نیست که نامشان در کتاب‌ها آمده است. تاریخ، گاهی در دست‌های زنی نوشته می‌شود که بی‌آنکه کسی ببیند، بیل به خاک می‌زند تا پیکر یک شهید روی زمین نماند. اینها همان بخش‌هایی از جنگ‌اند که کمتر درباره‌شان حرف زده‌ایم. جامعه فقط از مردانی که به جبهه رفتند تشکیل نشده بود. 
جامعه، همان مادرانی بودند که فرزندشان را بدرقه کردند، همسرانی که جای خالی مرد خانه را پر کردند، دخترانی که چشم‌به‌راه پدر ماندند، پرستارانی که کنار مجروحان ایستادند و زنانی که در سخت‌ترین روزها، نگذاشتند زندگی از حرکت بایستد. مردان در خط مقدم با دشمن روبه‌رو بودند و بسیاری از زنان در پشت سر آنها با چیزی دیگر می‌جنگیدند: انتظار، دلهره و مسئولیت. یکی صدای گلوله را می‌شنید و دیگری صدای در خانه را. یکی منتظر حمله بود و دیگری منتظر خبری که نمی‌دانست خوب است یا بد. به همین دلیل، وقتی از نقش مردم در جنگ حرف می‌زنیم، نباید نیمی از این تصویر را حذف کنیم. 
مرد و زن، هر دو بخشی از یک جامعه‌اند، اما زنان در آن سال‌ها بار دیگری هم بر دوش داشتند؛ باید هم رنج خودشان را تحمل می‌کردند و هم پناه دیگران می‌شدند. شاید امروز، بعد از گذشت سال‌ها، وقت آن باشد که قاب نگاهمان را بزرگ‌تر کنیم. رزمنده را ببینیم، اما مادرش را هم ببینیم. شهید را به یاد بیاوریم، اما زنی را هم به یاد بیاوریم که آخرین بار او را بدرقه کرد. از جبهه بگوییم، اما از خانه‌هایی هم بگوییم که با رفتن مردان، سنگر دیگری شدند و آن زن لر بختیاری را فراموش نکنیم، زنی که وقتی مردی برای دفن شهید نبود، خودش جلو رفت. شاید تمام معنای آن روز‌ها در همان تصویر خلاصه شده باشد: وقتی بخشی از جامعه برای دفاع از کشور راهی میدان می‌شود، بخش دیگر باید چراغ خانه و زندگی را روشن نگه دارد و اگر آن چراغ خاموش شود، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از روز‌های سخت عبور کند و چه شیرزنانی داریم....

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، تاریخ ، شهید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

زیر ضرب اطلاعات

جنگ «دستور کار» در نیویورک

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار